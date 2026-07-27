El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS dejará de comprar acciones, tal como lo vino haciendo.

La decisión parte desde el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita el organismo, desde la designación de Raúl Benítez como subdirector ejecutivo de Operación del FGS, donde venía siendo el Director General de Normas, cargo clave en el organismo que desde marzo conduce Guillermo Arancibia, con quien Benítez viene trabajando desde hace tiempo, incluso en gobiernos provinciales.

El FGS por dentro

Hoy ya tiene el 14% del total del Fondo en acciones, equivalentes a u$s 11.367 millones, sobre un total de u$s 79.232 millones.

El 78% lo tiene en distintos títulos públicos nacionales, por un total de u$s 61.533 millones, donde predominan los bonos CER, con 57% de esa cartera, seguidos por los bonos en dólares a tasa fija, con el 16% y bonos en pesos atados a la TAMAR con el 9,5% de ese total.

En las empresas

La intención, ahora, es no meterse más dentro de las empresas privadas, pero tampoco van a vender sus posiciones, ya que desde la oposición podrían hacerles una demanda en caso de que esas acciones luego suban de precio. Del mismo modo, podrían demandarlos por comprar acciones que luego bajen sus cotizaciones.

Lo que les piden los banqueros es que destinen parte de los fondos a comprar carteras hipotecarias, de modo de fondear esos créditos, pero aún no han encontrado el mecanismo legal que los deje cómodos para hacerlo.

Reglamento

El motivo por el que compraban acciones era que tenían un reglamento que definía mínimos y máximos a invertir en bonos y acciones. Con la suba que habían tenido los bonos, habían quedado sub invertidos en acciones.

“Ahora la decisión, bastante acertada, es intentar que esos flujos de fondos vayan a activos que hagan más sentido en la situación de Argentina que a comprar acciones de empresas. Veremos si los utilizan para ayudar a darle crecimiento a la economía”, revela el CEO de uno de los bancos líderes del sistema.

Los banqueros no ven que haya habido riesgo legal por comprar acciones, pero no vieron como buena señal que haya sido tan activo el FGS en el mercado de renta variable. En cambio, plantean, si empezaran a fondear hipotecarios no quitarían liquidez al mercado de acciones argentinas: como no venden las acciones que compra, salen del mercado.

Directorios

Además, no se genera riesgo a las empresas de que otro eventual gobierno sea activo en sus directorios, aparte de asegurar un rendimiento por arriba de la inflación (UVA más un porcentaje) para el FGS. Lo más importante es que se promueve el desarrollo del crédito hipotecario, con su efecto positivo sobre la actividad económica.

“Era difícil de entender desde el discurso de un gobierno liberal que se metieran comprando acciones de empresas privadas, cuando pregonan que el Estado no debe estar dentro de las empresas, y de esta forma podían poner más directores estatales".

“Entiendo que pudo haber sido una buena inversión para defender el patrimonio del FGS, ya que entendían que estaban baratas, pero un próximo Gobierno no tan market friendly podría poner directores más opositores”, revela un referente del mercado.

Cambio de estrategia

Matías Tamburini es actual miembro del Comité Ejecutivo de Balanz, pero en 2016 tuvo a su cargo la Dirección General del FGS. A su juicio, el Fondo debería involucrarse más en el mercado.

“Si bien estuvo muy activo en la compra de acciones, lo cual es positivo, debería estar más enfocado en desarrollar algún mecanismo para impulsar el mercado de hipotecas para que los bancos tengan más capacidad en armar estructuras y logren una especie de fideicomisos para que puedan generar todavía más hipotecas, en un mercado que si bien crece, podría acelerarse muchos más”.

Desde su punto de vista, “el FGS debería ser un inversor fuerte en proyectos productivos, donde va a haber mayor necesidad de financiamiento. Lo de las acciones fue positivo porque tienen upside, pero por el otro lado creo que el organismo podría financiar, pero no tanto involucrarse en el equity de las compañías”.