El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja en un nuevo paquete de reformas. Tal es así que, a mediados de esta semana, trascendió un anteproyecto de ley que incluye 349 artículos, con modificaciones en el sector inmobiliario, farmacias y medicamentos, entre otros rubros.

A esto se suma un capítulo impositivo. Entre los artículos 341 y 344, la cartera de Desregulación propone algunos cambios vinculados al tratamiento del impuesto a las Ganancias para las sociedades cooperativas , aquellas asociaciones voluntarias y autónomas que nacen con un fin común que excede lo estrictamente económico.