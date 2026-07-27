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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 27 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este lunes, 27 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6383 - Mal Tiempo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio

 1°6383 11°0031
 4024  12°3741
 3°1805 13°4944 
 0846  14°8821 
 3895  15°3788 
 6°6977  16°1522
 0161  17°7925 
 5038  18°9058 
 7830  19°8261 
 10°1527 20°4821 

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¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo suele señalar emociones revueltas, estrés o dificultades que te impiden ver con claridad.

El matiz importa: tormenta indica conflicto, lluvia liberación o tristeza, viento incertidumbre y nubes grises preocupación.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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