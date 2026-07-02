Las únicas 2 empresas con calificación AAA que los analistas las consideran como las inversiones más seguras
Dos compañías estadounidenses son las únicas compañías del mundo que conservan la máxima calificación crediticia. Qué significa ese sello de excelencia financiera, qué ventajas les da frente a otras empresas y por qué analistas recomiendan invertir en ellas.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 2 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.