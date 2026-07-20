La temporada de balances en Wall Street entra en su segunda semana y grandes nombres darán a conocer sus números.

Cuales son las empresas que reportarán y por qué el mercado mirará con atención algunos nombres en particular. Las perspectivas, valuaciones y los números que mira el mercado.

Los balances que se vienen

La temporada de balances en Estados Unidos ganará intensidad esta semana con la presentación de resultados de algunas de las compañías más relevantes del mercado, pertenecientes a sectores tan diversos como tecnología, inteligencia artificial, industria, consumo, energía, telecomunicaciones y servicios financieros.

Entre los reportes más esperados sobresalen Alphabet, Tesla, IBM, Texas Instruments, Intel, American Express, Verizon, NextEra Energy, Freeport-McMoRan, Blackstone, Lockheed Martin, General Electric Vernova, Philip Morris, ServiceNow, CSX, 3M y General Motors, entre otras.

La amplitud sectorial de los informes permitirá evaluar el estado de la economía estadounidense desde múltiples frentes y ofrecerá señales sobre la evolución de la inversión empresarial y el consumo.

En el segmento tecnológico, la atención estará puesta principalmente en Alphabet y Tesla.

Los inversores seguirán de cerca la evolución del negocio de publicidad digital y el ritmo de monetización de las inversiones en inteligencia artificial de Google, mientras que en Tesla el foco estará en los márgenes, la demanda de vehículos eléctricos, el desempeño de la división de conducción autónoma y las perspectivas de crecimiento para el resto del año.

Fuera del sector tecnológico, los inversores analizarán los balances de American Express para medir la fortaleza del consumo de los hogares de mayores ingresos, mientras que Verizon, Charter Communications y AT&T ofrecerán una radiografía del negocio de telecomunicaciones.

En energía y materias primas, los resultados de NextEra Energy, Kinder Morgan, Freeport-McMoRan y SLB permitirán evaluar la evolución de la demanda energética y de los metales industriales.

Asimismo, las cifras de General Electric Vernova, Lockheed Martin, 3M, CSX, Crown Castle y Blackstone serán seguidas de cerca en busca de señales sobre inversión en infraestructura, actividad industrial, transporte, mercado inmobiliario y flujos hacia activos alternativos, factores que podrían influir en las expectativas sobre el crecimiento económico y la evolución de las ganancias corporativas durante el segundo semestre del año.

Cuentas provisorias

La temporada de balances del segundo trimestre de 2026 comenzó con un tono constructivo y mejor al esperado, impulsada principalmente por los grandes bancos de Wall Street.

La mayoría de las entidades financieras superó las estimaciones tanto en ganancias por acción (EPS) como en ingresos, gracias a un fuerte desempeño de las mesas de trading, una recuperación de la banca de inversión y un consumidor estadounidense que continúa mostrando resiliencia.

Entre los principales bancos, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley presentaron resultados que, en su mayoría, superaron las previsiones del mercado.

El denominador común fue el fuerte crecimiento de los ingresos por trading de renta variable y renta fija, favorecidos por una mayor volatilidad en los mercados, junto con un repunte de la actividad de fusiones, adquisiciones y emisiones de capital.

Según datos de FacSet, hasta el momento, el desempeño es ampliamente favorable ya que el 85% de las empresas reportó ingresos superiores a lo esperado, mientras que el 15% restante quedó por debajo de las previsiones, sin casos de resultados en línea con el consenso. Esto sugiere que la actividad empresarial continúa mostrando una mayor fortaleza que la anticipada por los analistas.

Según Fact Set, hasta el momento el 10% de las compañías que integran el S&P 500 presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. De ese grupo, el 88% reportó ganancias por acción (EPS) superiores a las estimaciones del mercado, un porcentaje que se ubica por encima del promedio de los últimos cinco años (78%) y también del promedio de los últimos diez años (76%).

En conjunto, las empresas están informando ganancias un 16,4% superiores a las previstas por los analistas, un desempeño que también supera ampliamente los promedios históricos: 7,0% en los últimos cinco años y 7,4% en los últimos diez.

Además, desde Fact Set explicaron que durante la última semana, las sorpresas positivas en los ingresos reportadas por las compañías del sector financiero fueron el principal factor que impulsó el aumento de la tasa de crecimiento de los ingresos del S&P 500.

Desde el 30 de junio, esas sorpresas positivas en los ingresos del sector financiero también fueron el mayor aporte al incremento de la tasa de crecimiento de los ingresos proyectados para el índice durante este período, consolidando al sector financiero como el principal motor de la mejora en las expectativas de facturación de las empresas del S&P 500.

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, detalló que se esperan mayores ganancias para las compañías dentro de la actual temporada de balances.

“Se espera que las ganancias del S&P 500 crezcan más de 22% interanual en el segundo trimestre, el segundo trimestre consecutivo por encima del 20%. Y las revisiones acompañan: de las compañías que ya adelantaron guidance, las que proyectaron resultados mejores a lo esperado superan ampliamente a las que anticiparon números flojos”, comentó.

En cuanto a los riesgos, Waitzel advierte que hay voces que empiezan a hablar de expectativas demasiado optimistas, sobre todo en las tecnológicas ligadas a la inversión en IA, donde el margen de decepción es alto después de tantos trimestres de superar el número.

En cuanto al posicionamiento, Waitzel sostuvo que se mantiene optimista y ve oportunidades en Meta, Microsoft, Mercado Libre y Visa.

“Son historias con drivers propios como monetización de IA, nube, expansión de comercio y fintech en Latam, y consumo digital que van más allá de un trimestre puntual. La clave esta temporada no va a estar tanto en el resultado en sí, sino en el guidance para la segunda mitad del año: ahí se va a jugar si el mercado convalida estos niveles o empieza a exigir más”, afirmó.

Maximiliano Tessio, asesor financiero, detalló que espera una temporada de balances buena en términos absolutos, pero muy exigente desde el punto de vista de las expectativas.

“Después del fuerte rally que tuvo Wall Street, especialmente el sector tecnológico, el mercado ya incorporó gran parte de las buenas noticias en los precios. Por eso, más que el crecimiento de las ganancias habrá que seguir muy de cerca el guidance que den las compañías para el segundo semestre y la reacción del mercado frente a cada resultado”, afirmó.

La concentración del mercado

Un tema clave a considerar dentro de la actual temporada de balances es lo que ocurra con el sector tecnológico ya que el mismo concentra una importante porción del S&P 500.

Actualmente aproximadamente 40 centavos de cada dólar invertido en el S&P500 están concentrados en las 10 empresas más grandes, 33 centavos en las llamadas Magnificent 7 y 18 centavos en compañías de semiconductores.

Esto se debe a que el S&P 500 está ponderado por capitalización bursátil, por lo que las empresas más grandes reciben una mayor proporción de las inversiones que entran a fondos y ETFs indexados.

Como resultado, aunque el S&P 500 contiene 500 empresas, una parte muy importante de su rendimiento depende de un reducido grupo de gigantes tecnológicos, lo que aumenta tanto el potencial de crecimiento como el riesgo de concentración si estas compañías sufren una corrección significativa.

En línea con ello, los analistas de JP Morgan remarcaron que 41 acciones de IA han impulsado 70 centavos de cada dólar añadido al S&P 500 desde que se lanzó ChatGPT.

Por lo tanto, los balances de las grandes tecnológicas será clave para determinar el futuro del mercado, debido a la ponderación que las mismas tienen sobre el índice general.

Debido a la concentración en el sector tecnológico, nombres clave como Google y Tesla serán observados con especial atención debido a la participación que tienen dichas empresas en el S&P500.

Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, agregó que mirando las expectativas de analistas para el S&P 500, las estimaciones para el cierre de 2026 publicadas en las últimas 2 semanas reflejan potencial de suba adicional, aunque acotado.

Además, destacó que el rally del último tiempo se concentró casi exclusivamente en el sector tecnológico, con el Nasdaq avanzando +39% desde el fin de marzo, mientras que el resto de los sectores muestran retornos inferiores al 10%.

En ese sentido, Meroi explicó que “un riesgo para esta temática es la exigencia con la que se evaluarán las presentaciones de balances, quedando las acciones expuestas a una decepción al momento de mostrar sus cifras ligadas a beneficios de las inversiones en IA”.

Milo Farro, analista de RAVA, detalló que con el S&P 500 operando en zona de máximos históricos, comienza una nueva temporada de balances en Wall Street correspondiente al segundo trimestre de 2026 y en el que las compañías deberán superar expectativas o, al menos, sostener narrativas de crecimiento creíbles para evitar el nerviosismo de los inversores.

Sin embargo, advierte que esta temporada tiene un condimento diferencial, con el ojo puesto en las “big tech”.

“Será central monitorear los anuncios de Capex de las denominadas “7 magníficas”, particularmente en todo lo vinculado al desarrollo de inteligencia artificial. El mercado viene mostrando cierto escepticismo respecto de la rentabilidad futura asociada a estos niveles récord de inversión, lo que abre la puerta a episodios de volatilidad ante cualquier señal de aceleración inesperada del gasto”, dijo.

Además, agregó que “todo esto ocurre en un contexto donde la demanda de capital continúa creciendo, impulsada por la necesidad de financiar infraestructura tecnológica, centros de datos y capacidades vinculadas a IA”.

Hacia adelante, Farro remarcó que el mercado espera un crecimiento interanual promedio de ingresos de 34% en el sector de tecnología de la información.

“Si se cumplen las expectativas podremos ver al índice romper nuevos máximos históricos, aunque el contexto descripto amerita cautela en posiciones de corto plazo”, sostuvo.

Mayores ganancias hacia adelante

A pesar de que el mercado se encuentra cerca de sus máximos, los principales bancos de inversión en Wall Street siguen proyectado mayores ganancias para el S&P500.

Tales expectativas se encuentran apoyados en la fortaleza de los beneficios corporativos y en el impacto positivo que está generando el ciclo de inversión en inteligencia artificial (IA).

Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan coincidieron recientemente en elevar sus proyecciones para el S&P 500, anticipando nuevas subas para el índice durante los próximos 12 a 18 meses.

Goldman Sachs elevó su objetivo para el S&P 500 a 8.000 puntos para fines de 2026, lo que implica un potencial alcista cercano al 7% respecto de los niveles actuales.

En la misma línea, Morgan Stanley proyecta que el S&P 500 podría avanzar alrededor de un 12% hasta mediados de 2027.

Por su parte, JPMorgan elevó su previsión para el índice a 7.800 puntos y destacó que las revisiones al alza de las ganancias empresariales, junto con un entorno geopolítico más favorable, fortalecen las perspectivas para la renta variable.

Mariano Salvatori, director de BT Securities, coincide en que, si bien la proyección de Goldman Sachs es ambiciosa, pero técnicamente sólida si miramos la macro detrás de los números.

“No estamos ante una suba ciega o una burbuja especulativa; lo que estamos viendo en Wall Street es una transición saludable del motor del mercado. Pasamos de una primera etapa impulsada puramente por la euforia de la Inteligencia Artificial en el sector de hardware —el fenómeno NVIDIA— hacia una fase más amplia del rally”, comentó.

Hacia adelante, Salvatori explicó que ya no se compra “tecnología” como un bloque homogéneo.

“La estrategia actual es buscar empresas rezagadas con flujos de caja importantes. Estamos recomendando empresas como Alphabet o Microsoft las cuales mantienen plataformas con ecosistemas de usuarios cautivos imposibles de replicar que tienen la espalda financiera para monetizar la IA directamente en sus ingresos recurrentes”, dijo.

Mirando las valuaciones

La temporada de balances llega también en un momento en el que las valuaciones del mercado se muestran exigentes.

Actualmente, el índice cotiza con un P/E cercano a 20 veces las ganancias esperadas, prácticamente en línea con su promedio de los últimos cinco años (19,9x) y por encima de la media de la última década (19,0x).

Esto sugiere que, si bien las acciones estadounidenses continúan negociándose con una prima respecto de su promedio histórico de largo plazo, las valuaciones se encuentran bastante más moderadas que los máximos observados en 2024 y principios de 2025, cuando el múltiplo superó las 22 veces.

Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, agregó que en medio de la temporada de balances hay que sumarle también datos macro y de geopolítica a la actual que podrían definir también el futuro de las acciones.

“Si vemos nivel de actividad, inflación o empleo, no hay una clara señal de tendencia hacia dónde está yendo la economía. Cuando a eso lo mezclamos con un nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh que, a su vez, va a realizar cambios en la forma de trabajar de la Fed, tenemos una segunda variable de incertidumbre. Finalmente, el conflicto entre EEUU es otro foco de incertidumbre”, dijo Álvarez.

Yendo puntualmente a la temporada de balances, Álvarez también pone el ojo en las grandes compañías tecnológicas.

“Creo que una de las grandes preguntas en el mercado es el repago de las inversiones que están haciendo las empresas tecnológicas. Ahí vamos a estar siguiendo muy de cerca los free cash Flow y en particular dicha métrica como porcentaje de las ventas. Este era un número que solían dar entre el 20 y 30 por 100 los hyperscalers. Actualmente, ese número está en 0. Lo que explica eso son los grandes niveles de inversiones que están haciendo las empresas”, detalló.

En cuanto a las oportunidades, Álvarez busca acciones puntuales en un contexto en el que las valuaciones de las compañías se muestran elevado.

“Los niveles de valuaciones son altos con respecto a la historia y con mucha volatilidad. En nombres específicos, nos gusta JP Morgan por sus fundamentos fuertes y con grandes catalizadores hacia adelante. También resalto en salud a Eli Lilly y por último, empresas software que vienen golpeadas, pero que siguen con fundamentos muy fuertes, como Microsoft”, sostuvo.