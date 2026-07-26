Los dividendos son una de las principales ventajas de invertir en acciones. A diferencia de otras estrategias que dependen exclusivamente de que el precio de un activo suba para obtener ganancias, las empresas que distribuyen dividendos permiten a los accionistas recibir ingresos periódicos por mantener sus inversiones.

Sin embargo, no todas las compañías pagan dividendos y, entre las que lo hacen, no todas logran sostenerlos en el tiempo. Por eso, quienes buscan construir una estrategia de largo plazo basada en ingresos por dividendos deben prestar atención a ciertos indicadores.

Para Gastón Letini, asesor financiero y fundador de Doctor de tus Finanzas, existen dos elementos fundamentales que permiten reducir riesgos y aumentar las probabilidades de éxito al momento de elegir acciones para una cartera orientada a dividendos.

La primera clave: buscar empresas de máxima calidad

Según Letini, uno de los mayores riesgos de una estrategia basada en dividendos es que la situación financiera de la compañía cambie con el tiempo y afecte su capacidad de pago.

“Tenemos que pensar siempre en invertir en empresas de primerísima calidad y que tengan por lo menos 10 años de pago de dividendos ininterrumpidos”, explicó el especialista.

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Las empresas de alta calidad suelen caracterizarse por tener negocios sólidos, marcas reconocidas, balances robustos y una capacidad demostrada para atravesar crisis económicas sin abandonar su compromiso con los accionistas.

Letini las define como “empresas zombies”, aquellas que continúan pagando dividendos prácticamente sin importar el contexto económico.

Entre los ejemplos mencionó a Procter & Gamble y Exxon, dos gigantes que sostuvieron sus políticas de distribución incluso en momentos de extrema incertidumbre. “Son empresas que incluso en momentos de crisis como en la pandemia, cuando el petróleo valía negativo, se han endeudado para mantener su política de pago de dividendos ”, destacó.

La segunda clave: analizar el historial de pagos

Más allá de la situación actual de una empresa, el historial de dividendos se convierte en una herramienta esencial para evaluar la confiabilidad de los pagos futuros. La regularidad en la distribución de utilidades suele ser una señal de estabilidad financiera y de compromiso con los accionistas.

Por esa razón, Lentini recomiendan revisar si la compañía lleva al menos una década pagando dividendos de manera ininterrumpida . Un historial extenso no garantiza resultados futuros, pero sí permite identificar negocios que han atravesado distintos ciclos económicos manteniendo su política de distribución.

Además, es importante analizar la política de dividendos comunicada por la empresa, la evolución de los pagos a lo largo del tiempo y la rentabilidad por dividendo o dividend yield, un indicador que relaciona el dividendo anual con el precio de la acción.

Las compañías que más dividendos pagan en el mundo

Según el Janus Henderson Global Dividend Index, las empresas repartieron u$s 424.500 millones en dividendos durante el primer trimestre de 2026.

Saudi Aramco lideró el ranking mundial de distribución de dividendos y explicó por sí sola el 5,5% de los pagos incluidos en el índice. El podio fue completado por las farmacéuticas suizas Novartis y Roche.

Entre las 20 empresas que más dividendos distribuyeron también aparecen nombres conocidos como Microsoft, Exxon Mobil, PepsiCo, Apple, Chevron, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Verizon y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

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La composición del ranking muestra que los dividendos no son exclusivos de un único sector. Energía, salud, tecnología, consumo masivo, finanzas y telecomunicaciones cuentan con compañías que mantienen políticas consistentes de distribución de utilidades.

La estrategia para quienes piensan en el largo plazo

Letini considera que una estrategia basada exclusivamente en dividendos suele requerir una etapa previa de acumulación de capital. Según explicó, muchos inversores pueden comenzar invirtiendo en compañías orientadas al crecimiento que no pagan dividendos para aumentar el patrimonio más rápidamente durante los primeros años.

“Una estrategia interesante a la hora de pensar en el largo plazo es pasar los primeros años invirtiendo en empresas como Berkshire Hathaway del famoso inversor Warren Buffett, quien todos los dividendos que cobra por las compañías que posee los reinvierte con el objetivo de no tener que pagar impuestos a las ganancias por esos dividendos repartidos y haciendo que el capital crezca de forma más rápida, sobre todo en los primeros años”, sostuvo.

Una vez alcanzado un capital determinado, los inversores pueden migrar hacia acciones que pagan dividendos o incluso complementarlas con bonos y obligaciones negociables.