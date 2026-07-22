Invertir en índices bursátiles es una de las formas más simples y eficientes de ganar exposición a las empresas más importantes del mundo y, al mismo tiempo, diversificar el riesgo sin tener que seleccionar acciones individuales.

Durante décadas, el S&P 500 fue considerado el índice por excelencia para quienes buscan invertir en el mercado estadounidense. Sin embargo, existe otro que en los últimos años logró superarlo de forma consistente: el Nasdaq-100.

Desde Argentina, se puede acceder a este índice a través del Cedear del ETF Invesco QQQ, que replica su comportamiento. Al cierre de la última rueda, cotizaba en torno a $ 55.700, por lo que permite invertir en las principales empresas tecnológicas del mundo con un monto relativamente bajo.

Qué es el Nasdaq-100

El Nasdaq-100 reúne a las 100 empresas no financieras de mayor capitalización que cotizan en el mercado Nasdaq. A diferencia del S&P 500, que incluye compañías de prácticamente todos los sectores de la economía, este índice tiene una fuerte presencia de empresas vinculadas a la tecnología, el consumo y la salud.

Entre sus principales participaciones aparecen gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet, Broadcom, Netflix y Tesla , compañías que hoy lideran sectores como la inteligencia artificial, la computación en la nube, los semiconductores y el comercio electrónico.

Esta concentración en empresas innovadoras explica buena parte de su mejor desempeño durante los últimos años, aunque también implica una mayor volatilidad frente a otros índices más diversificados.

Cuánto le ganó al S&P 500

En lo que va del año, el Nasdaq-100 acumula un rendimiento del 15,67%, mientras que el S&P 500 avanza un 9,49%, una brecha superior a seis puntos porcentuales.

La diferencia no se limita al desempeño reciente, sino que en los últimos 12 meses, el Nasdaq-100 avanzó un 26,41%, mientras que el S&P 500 registró una suba del 19,01%. Si se amplía aún más el horizonte, la brecha resulta todavía más marcada: en los últimos diez años, el Nasdaq acumuló un rendimiento del 524,81%, más del doble del 245,81% obtenido por el principal indicador de Wall Street.

Por qué el Nasdaq-100 logra mejores rendimientos

Mientras el S&P 500 reúne a 500 compañías de distintos sectores y busca reflejar el comportamiento general de la economía estadounidense, el Nasdaq-100 concentra su cartera en empresas con un fuerte perfil de crecimiento.

Esto le permite capturar con mayor intensidad el avance de tendencias como la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación en la nube, el software, la biotecnología y los medios digitales.

Al mismo tiempo, al excluir a las compañías financieras, el índice presenta una mayor concentración en el sector tecnológico, lo que explica tanto su mayor potencial de crecimiento como su mayor volatilidad frente al S&P 500.

Cómo invertir desde Argentina

Los inversores argentinos pueden acceder al Nasdaq-100 mediante el Cedear del ETF Invesco QQQ, disponible a través de cualquier bróker local. Este fondo replica el comportamiento del índice y permite invertir indirectamente en las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq.

Al cierre de la última rueda, el Cedear de QQQ cotizó cerca de $ 55.700, mientras que el Cedear del ETF SPY, que replica el S&P 500, cerró en torno a $ 19.610.

Qué expectativas hay para el QQQ

Además del buen desempeño que mostró en los últimos años, algunos analistas consideran que el Nasdaq-100 podría seguir beneficiándose del crecimiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología.

Desde Doctor de Tus Finanzas destacaron que, en los próximos meses, el mercado estará atento a las posibles salidas a bolsa de nuevas compañías del sector tecnológico.

Entre ellas mencionaron a Anthropic, desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude, y a OpenAI, creadora de ChatGPT. A su vez, también esperan que comiencen a cotizar empresas fintech como Stripe y Revolut, que podrían sumarse a otras compañías del sector ya presentes en el índice, como Mercado Libre y Nubank.