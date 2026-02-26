La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó en marzo de 2026 un aumento del 2,88 % en jubilaciones y pensiones en el marco del esquema de movilidad mensual vigente, lo que impacta directamente en los haberes mínimos que se cobran este mes en todo el país. El aumento de ANSES para jubilados y pensionados en los haberes del mes de marzo se establece a través del Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para aplicar actualizaciones en las prestaciones. Con esta suba la jubilación mínima pasa de $ 359.254,35 a $ 369.600,88 y al sumarse el bono extraordinario de $ 70.000, el ingreso total en marzo alcanza los $ 439.600,88 pesos sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados, que se emite desde 2024, alcanza a todas aquellas personas que no superen el haber mínimo en sus ingresos mensuales. Por su parte, el refuerzo entregado por la ANSES actuar como un complemento para acompañar el monto de las jubilaciones y que pueda ayudar a cubrir las necesidades básicas frente a un contexto económico complejo. En tanto, dicho grupo de jubilados y pensionados no deberá hacer ningún trámite extra para acceder al bono de $ 70.000 ya que se sumará al haber de forma automática. La Administración Nacional de la Seguridad Social diagramó cómo quedará establecido el calendario de pagos para los jubilados y pensionados durante el mes de marzo.