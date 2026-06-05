La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tendrá un aumento del 2,58% en junio de 2026.

Se trata de una prestación social destinada a adultos mayores que seguirá acompañada por el bono de $70.000. De esta manera, todos los jubilados que cobren este beneficio recibirán un pago adicional de $ 320.000 en el sexto mes del año.

Cómo funciona la PUAM de ANSES

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional, por lo que su valor se ajusta automáticamente según la evolución del haber mínimo. Por su parte, los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024.

Además del pago de $ 322.654 de esta prestación, en junio se liquida el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Por eso, quienes cobran este beneficio percibirán un adicional de $161.327,20 por Sueldo Anual Complementario.

Una buena de ANSES | Confirmaron un nuevo aumento para la PUAM a partir de mayo, ¿a cuánto subirá? Fuente: Archivo

De este modo, con bono, aguinaldo y haber básico, el ingreso total de junio llegará a $553.981,59 al sumar los tres complementos.

La PUAM fue creada para garantizar un ingreso básico a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación.

Este beneficio de la ANSES está orientado a quienes no tienen cobertura previsional y exige cumplir condiciones específicas. Además del haber mensual, los titulares acceden a servicios de salud a través de PAMI y pueden percibir asignaciones familiares.

Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.

En el caso de extranjeros, acreditar 20 años de residencia efectiva en Argentina.

No percibir jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo.

Mantener residencia en el país durante el cobro de la PUAM.



