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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tendrá un aumento del 2,58% en junio de 2026.
Se trata de una prestación social destinada a adultos mayores que seguirá acompañada por el bono de $70.000. De esta manera, todos los jubilados que cobren este beneficio recibirán un pago adicional de $ 320.000 en el sexto mes del año.
Cómo funciona la PUAM de ANSES
La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional, por lo que su valor se ajusta automáticamente según la evolución del haber mínimo. Por su parte, los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024.
Además del pago de $ 322.654 de esta prestación, en junio se liquida el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Por eso, quienes cobran este beneficio percibirán un adicional de $161.327,20 por Sueldo Anual Complementario.
De este modo, con bono, aguinaldo y haber básico, el ingreso total de junio llegará a $553.981,59 al sumar los tres complementos.
La PUAM fue creada para garantizar un ingreso básico a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación.
Este beneficio de la ANSES está orientado a quienes no tienen cobertura previsional y exige cumplir condiciones específicas. Además del haber mensual, los titulares acceden a servicios de salud a través de PAMI y pueden percibir asignaciones familiares.
Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.
- En el caso de extranjeros, acreditar 20 años de residencia efectiva en Argentina.
- No percibir jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo.
- Mantener residencia en el país durante el cobro de la PUAM.