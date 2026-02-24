La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene un beneficio poco conocido que sirve para aliviar el costo que deben afrontar las familias cuando fallece un jubilado o pensionado. Se trata del Subsidio de Contención Familiar, un reintegro de pago único que se entrega a quien demuestre haber afrontado los gastos del sepelio. Aunque el monto es fijo, muchas personas no saben que pueden solicitarlo y que existe un plazo límite para hacerlo. Por eso, el organismo recuerda cada año cómo se gestiona y quiénes tienen prioridad para cobrarlo. Es una ayuda económica que ANSES otorga una sola vez para reintegrar gastos vinculados al sepelio, cremación o inhumación de un jubilado o pensionado. No funciona como una pensión ni como una prestación mensual: se paga una única vez y solo a quienes demuestran que asumieron el gasto. Este reintegro es compatible con el trámite de pensión por fallecimiento, por lo que ambos procesos pueden iniciarse de manera simultánea. El organismo reconoce tres grupos, en este orden: El pedido debe hacerse dentro del año posterior al fallecimiento del beneficiario. Si se excede ese plazo, ANSES no lo liquida. ANSES actualizó los valores y fijó la suma en $ 15.000, que se abona por única vez. Aunque el monto no cubre la totalidad de un servicio funerario, funciona como un reintegro parcial que se acredita en la cuenta bancaria del solicitante. Para pedir el subsidio, ANSES exige documentación básica que depende de cada caso: ANSES habilita dos vías: Ambos métodos son gratuitos y no requieren gestores.