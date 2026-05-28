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Después de estar 25 años por bancos internacionales manejando riesgos, en 2016 Matías Tamburini asumió la Dirección General del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, donde lideró la gestión de uno de los fondos más relevantes del país.

Hoy, como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de Balanz, aporta las dos miradas, tanto desde el lado público como desde el privado. En este sentido, observa que hay un exceso de Alycs en el mercado, que obedece al exceso de arbitrajes y a una economía cerrada que había antes en el negocio de intermediación del dólar. “Hoy, que el mercado está liberado, la cantidad de Alycs que hay es innecesaria, por cuanto muchas se van a quedar sin negocio”, anticipa.

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¿Cómo se encuentra el mercado de las sociedades de bolsa hoy, ya sin cepo para los individuos?

Hay un exceso de Alycs en el mercado, que obedece al exceso de arbitrajes y a una economía cerrada que había antes en el negocio de intermediación del dólar. Hoy, que el mercado está liberado, la cantidad de Alycs que hay es innecesaria, por cuanto muchas se van a quedar sin negocio. Las que van a sobrevivir son las que lideran el mercado en inversiones, no sólo en las operaciones de tipo de cambio y de contado con liquidación.

Es un proceso natural, en un país normal no hay lugar para locuras y desarbitrajes constantes, esas locuras duraron tanto tiempo que algunos se confundieron y creyeron que era un negocio genuino y se crearon Alycs con el solo propósito de capturar ese desarbitraje. Hoy con la normalización mutarán, serán absorbidas o simplemente desaparecerán, es un proceso sano. Por lo tanto, creo que muchas se van a fusionar, otras van a ser absorbidas, y en consecuencia el mercado va a converger a tener mucho menos Alycs. A nosotros, que apuntamos a desarrollar el mercado de capitales, esa depuración no nos afecta, sino que al contrario, nos potencia.

Las principales Alycs van a multiplicar su tamaño de acá a 5 años, claramente es el vehículo que unirá desde un pequeño inversor hasta el inversor más sofisticado del mundo que atravesara toda la economía y esto incluye desde la pyme hasta las empresas más grandes del país

¿Por dónde ves que va a ir el negocio de los agentes bursátiles en este contexto, dónde estarán las oportunidades?

Las Alycs deben ayudar a la economía a desarrollarse, van a ser el motor del crecimiento del mercado de capitales. Es fundamental que se desarrolle para que la economía crezca, es el vehículo que va a canalizar el ahorro productivo, para que el inversor pueda colocar su dinero en compañías de primera línea.

El aspecto positivo es que hay desregulaciones y trabas que van desapareciendo y la estabilidad macro cierra las bases para que el mercado de capitales continúe desarrollándose. La cantidad de emisiones corporativas, provinciales y del Tesoro tienen alta demanda por parte de los inversores, y cada vez hay instrumentos más largos con tasas atractivas para que las compañías puedan devolver el capital en tiempo y forma, y de esta manera puedan crecer. Todos los avances que están haciendo la CNV, el Banco Central y el Ministerio de Economía, junto con el de Desregularización, permiten que el mercado de capitales pueda desarrollarse y crecer. De la mano de una economía sin cepo cambiario, el ahorro argentino ahora fluye más naturalmente por el mercado y se empieza a armar el círculo virtuoso.

¿Qué falta para poder salir a los mercados de deuda internacional?

Ya están dadas las condiciones para que la Argentina pueda salir a emitir en el exterior, pero el Gobierno quiere que siga disminuyendo el riesgo país para salir a tasas más atractivas. Por lo que pude durante mi viaje a Nueva York, hay un interés constante por parte de los inversores extranjeros. El apetito por la Argentina es inmenso. El perfil de vencimientos para el año próximo es algo exigido, por lo que es clave dar certidumbre en el corto plazo. En este sentido, se va a anunciar las garantías del Banco Mundial que van a ayudar al rolleo de la deuda. Además, en el corto plazo Standard&Poor’s y Moody’s van a realizar upgrades de la calificación argentina, que son factores claves para que la Argentina pueda salir al mercado para extender los vencimientos, de modo que la pared de vencimientos del año que viene se pueda extender. Se podría hacer algún tipo de liability management, de canje de deuda.

Vos que estuviste manejando el FGS de la ANSeS, ¿qué recomendarías que hago hoy el Fondo?

El FGS debería involucrarse más en el mercado. Si bien estuvo muy activo en la compra de acciones, lo cual es positivo, debería estar más enfocado en desarrollar algún mecanismo para impulsar el mercado de hipotecas para que los bancos tengan más capacidad en armar estructuras y logren una especie de fideicomisos para que puedan generar todavía más hipotecas, en un mercado que si bien crece, podría acelerarse muchos más. Debería ser un inversor fuerte en proyectos productivos, donde va a haber mayor necesidad de financiamiento. Lo de las acciones fue positivo porque tienen upside, pero por el otro lado creo que el organismo podría financiar, pero no tanto involucrarse en el equity de las compañías.

¿Cómo ves al mercado de acá en adelante?

Muy optimista. Veo que en los próximos cinco años la Argentina va a crecer sostenidamente, ya que hay mucho valor. La baja de las acciones en el primer trimestre marca una oportunidad de upside. El sector bancario va a motorizar el crédito, los bancos están teniendo una mejor performance, la mora empieza a descender, con inflación bajando. Eso va a proteger de los shocks externos, donde Argentina ha tenido un comportamiento muy sólido, al punto que los bonos han tenido una performance positiva, el equity sufrió, pero el potencial de upside de acá a entre tres y cinco años es de múltiplos. El año que viene habrá mayor afluencia de dólares del sector externo, por cuanto a las inversiones de agro se suma un aumento fuerte en energía y luego la minería, que será un boom de acá a 4 o 5 años, por lo cual la Argentina va a ser un creador de dólares muy fuerte para la economía.

¿Qué ves en el sendero político para adelante y las consecuencias en el mercado?

Vamos a tener volatilidad electoral, peor no va a ser como la elección pasada, ya que la Argentina está madurando políticamente. Por ende, las reformas estructurales van a continuar en el futuro, no va a haber vuelta atrás y nuestro país va a atraer múltiples inversores en los próximos años.

¿Dónde ves las oportunidades hoy?

Oportunidades hay en todos los sectores de la economía, primero tracciona el energético y el financiero, que siempre han tenido acceso al mercado de capitales. Pero vemos apetito por otros sectores que han sido postergados, en los cuales antes no había posibilidades de acceso. Hoy podemos encontrar muchos sectores más que se acerquen al mercado para obtener fondeo a tasas atractivas.

¿Cuáles son los desafíos de Balanz en este escenario?

Seguir creciendo en todos los segmentos más que la competencia, a través de un crecimiento orgánico en todos los sectores. De este modo, contribuir al desarrollo del mercado de capitales, que va a ser el motor del crecimiento de la Argentina en los próximos años, para que todos los argentinos empiecen a ahorrar en el sistema financiero. Somos protagonista en el mercado de emisiones primarias, en emisiones del Tesoro, corporativas y provinciales y vemos muchos apetito de inversores locales y extranjeros y va a seguir continuando.