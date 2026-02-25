La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda una Ayuda Escolar Anual a las familias para cubrir gastos esenciales en el nuevo ciclo lectivo 2026. Se trata de un monto de $85.000 por hijo que están destinados a cubrir los gastos de la canasta escolar compuesta por guardapolvo, útiles, mochilas y materiales educativos. Sin embargo, una duda recurrente es ¿cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? Según el ANSES, el requisito indispensable es el Certificado Escolar para habilitar el cobro del beneficio. Este trámite, que se realiza a través de Mi ANSES, que es obligatorio, gratuito y digital debe realizarse todos los años para quienes cobran este beneficio. En todos los casos es importante presentar el Certificado Escolar todos los años a través de Mi ANSES. Esta documentación obligatoria se debe presentar antes del 31 de diciembre del año anterior, por lo que se recomienda realizarlo con anticipación para evitar cualquier tipo de inconvenientes. De caso contrario, el pago de la Ayuda Escolar puede no efectivizarse, aun cuando el estudiante reúna todos los requisitos.