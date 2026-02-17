La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará en marzo. Este aumento también se aplica a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), asignaciones familiares y Asignaciones de Pago Único, como nacimiento, matrimonio y adopción. El incremento del 2,9% eleva el valor bruto de la AUH a $132.839. Sin embargo, se retiene el 20% mensual, lo que significa que el monto neto que reciben las familias es de $106.250 por hijo. Para la AUH por Discapacidad, el monto bruto llega a $432.332, lo que representa un apoyo importante para las familias que enfrentan gastos adicionales en cuidados y tratamientos. ANSES recordó que los beneficiarios pueden presentar la Libreta AUH del período anterior a través de la plataforma Mi ANSES. Este trámite es necesario para habilitar el cobro de las retenciones acumuladas durante el año. Los beneficiarios de la AUH con hijos menores de 3 años recibirán un ajuste en el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que ahora se actualiza a $50.104, mejorando la asistencia alimentaria en la primera infancia. Por su parte, la Tarjeta Alimentar sigue vigente sin cambios en sus escalas, funcionando como un complemento para la compra de alimentos. El cronograma de acreditación se organiza según la terminación del DNI de los titulares. Las fechas son: