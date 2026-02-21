La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) mantiene activa una moratoria clave para quienes todavía no alcanzaron la edad jubilatoria, pero saben que no llegarán a completar los 30 años de aportes exigidos por ley. Asimismo, la moratoria previsional se trata de un plan que permite regularizar deuda de manera anticipada y asegurar el acceso a la jubilación en el futuro, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Este beneficio de ANSES está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de 55 a 64 años. El objetivo es que puedan comenzar a ordenar su situación previsional con tiempo y evitar complicaciones cuando llegue el momento de jubilarse. La moratoria está pensada para personas que se encuentran a diez años o menos de cumplir la edad jubilatoria y se aplica tanto para trabajadores en relación de dependencia como para quienes hayan sido autónomos o monotributistas. El régimen fue establecido por la Ley 27.705 y permite regularizar aportes desde los 18 años de edad hasta marzo de 2012, inclusive. A diferencia de la moratoria que estuvo vigente para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y venció, esta modalidad sigue activa y disponible. Por su parte, el pago de los períodos adeudados se realiza antes de cumplir la edad requerida, lo que facilita el trámite futuro para acceder a la jubilación. El primer paso es ingresar a Mi ANSES y consultar la Historia Laboral. Allí se pueden verificar los aportes que ya figuran registrados. Esto permite saber cuántos años faltan completar. También es recomendable revisar los años trabajados como independiente. Esa consulta se realiza a través del Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM), que depende de la ARCA. Luego, dentro del portal de ANSES, se debe ingresar a la opción “Solicitud de Prestaciones”. Allí hay que elegir el “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”. El sistema permite seleccionar los períodos a cancelar y genera un Volante Electrónico de Pago (VEP). Una vez realizado el pago, el mes queda acreditado de forma automática. También existe la posibilidad de solicitar un turno y acercarse a una oficina de ANSES para recibir asesoramiento personalizado. La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una actualización en el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasará a ser de $ 295.680,70 a partir de marzo de 2026. El ajuste representa un aumento del 2,88% y se definió tomando como referencia la inflación de enero, dato oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además del haber mensual actualizado, los beneficiarios de la PUAM seguirán percibiendo el bono extraordinario de $ 70.000 incluido en el Presupuesto 2026. Con este refuerzo, el ingreso total mensual alcanzará los $365.680,70.