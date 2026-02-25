Marzo será uno de los meses más movidos para titulares de AUH, AUE y SUAF. Por un lado, ANSES activó una actualización mensual que toma como referencia la inflación. Por otro, el mes trae el pago de la Ayuda Escolar, un refuerzo clave para el inicio del ciclo lectivo. A diferencia de febrero, el calendario de acreditaciones no tendrá feriados en su tramo fuerte. Esto permite que los pagos avancen sin pausas desde la segunda semana del mes, algo que suele ordenar el flujo de ingresos de millones de familias. Las prestaciones se ordenan, como siempre, por la terminación del DNI. Las fechas quedan así: Estas fechas alcanzan a AUH, AUE y asignaciones del sistema SUAF. El ajuste de marzo se basa en la variación del IPC de enero, que cerró en 2,9%. Con esa actualización, los valores quedan de la siguiente manera: El ciclo lectivo vuelve con un refuerzo central: la Ayuda Escolar Anual, que este año sube a $ 85.000 por hijo. Este pago se deposita de forma directa a quienes ya tienen el certificado escolar cargado y validado en Mi ANSES. En caso contrario, la familia debe presentar la documentación para habilitar el cobro. Además del haber mensual, se suman los programas que apuntan a reforzar el acceso a alimentos esenciales: Ambos beneficios se acreditan en la misma fecha de AUH o AUE, según corresponda. Para evitar demoras o rechazos, ANSES recomienda: