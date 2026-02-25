La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene vigente la Unidad de Cancelación de Aportes previsionales para todos los trabajadores en actividad que aún siguen en su etapa laboral, sin embargo, advierten faltantes en su historia previsional. En este marco, una duda recurrente entre trabajadores activos es saber qué es la moratoria de ANSES y qué hacer para cumplir con los 30 años de aportes exigidos por la ley. La moratoria preventiva de ANSES es una herramienta para que los trabajadores en actividad regularicen años sin aportes antes de alcanzar la edad jubilatoria. Es decir, que los hombres antes de los 65 años y las mujeres antes de los 60 años estén en la fase previa de planificación y deseen completar los 30 años de aportes exigidos por la ley. El objetivo es que tantos hombres como mujeres lleguen a estas edades con la situación previsional ordenada. Los grupos habilitados son: Los trabajadores que están en condiciones de iniciar el trámite son: Cabe destacar que los que pueden iniciar el trámite son lo que necesiten completar períodos faltantes desde los 18 años de edad hasta marzo de 2012 inclusive. En estos casos se pagan los aportes mientras están en actividad. Se consulta a través de la aplicación Mi ANSES con Clave de Seguridad Social y se ven los años registrados. Luego se puede solicitar un turno presencial para el “Plan de Pago de Deuda Previsional - Trabajadores en Actividad”. La oficina de ANSES determinará cuántos meses se pueden regularizar según el presupuesto con el que se cuenta. Por último, se emitirá un Volante Electrónico de Pago (VEP), el cual se podrá abonar en banco o plataformas digitales.