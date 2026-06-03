El Gobierno nacional publicó una nueva resolución que cambia las reglas para los trámites previsionales, en especial para la jubilación. El Decreto 407/2026 obliga a ANSES a informar a las empresas sobre el estado de sus empleados. Esta medida busca ordenar el traspaso de los trabajadores activos al sistema pasivo que les permite retirarse.

El Poder Ejecutivo impulsó este cambio dentro de las nuevas políticas del Estado . Las autoridades buscan que las compañías tengan datos claros sobre el personal que está por retirarse. Con esto se intenta reducir la incertidumbre dentro del mercado del empleo actual.

El nuevo sistema de avisos para jubilaciones

La ANSES deberá activar un sistema de alertas digitales para enviar estas notificaciones obligatorias. El organismo avisará de forma automática cuando el trabajador comience su carpeta de retiro. Las empresas sabrán con exactitud el momento en que se inicia el proceso .

La comunicación oficial también se enviará cuando el beneficio previsional sea aprobado de forma definitiva. De esta manera, el empleador conocerá el cierre formal del trámite administrativo. El mecanismo funcionará mediante los canales electrónicos habituales de ANSES.

Este sistema de información temprana permitirá a las empresas planificar mejor sus estructuras de personal. Las firmas podrán prever el momento exacto en que se producirá la vacante laboral. También ayudará a coordinar los cambios necesarios en las coberturas de salud.

Una medida que se dio apoyada en la Reforma Laboral

La nueva herramienta tecnológica forma parte de la reciente Reforma Laboral aprobada por ley. Este marco legal busca modernizar los vínculos entre los trabajadores y las empresas del país . El cruce de datos entre organismos es un eje clave de esta transición.

El decreto vigente también incluye otras medidas de control para el sector del trabajo. Entre ellas se destacan los recibos de sueldo digitales para mayor transparencia y los certificados médicos electrónicos para licencias. Todos estos cambios intentan agilizar la gestión interna de los recursos humanos.

Actualmente el organismo previsional trabaja en el diseño técnico de la plataforma de avisos. En las próximas semanas se definirán las fechas de inicio y los manuales de uso. Los empleadores recibirán las instrucciones para consultar el estado de cada expediente.