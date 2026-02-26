El bono previsional de la ANSES vuelve a ser el dato que define los haberes en marzo. Aunque el refuerzo anunciado es de $ 70.000, miles de jubilados verán acreditados montos inferiores, como $ 50.000, $ 40.000 o cifras intermedias. La razón no es un ajuste ni una quita: se trata de un mecanismo proporcional que busca que todos los alcanzados lleguen al mismo ingreso final garantizado. Con la jubilación mínima establecida en $ 359.254,35 y un total asegurado de $ 429.254,35 con bono incluido, el sistema funciona como una compensación automática para quienes cobran por encima del haber básico pero todavía se mantienen dentro del rango que recibe el adicional. Los valores vigentes para marzo son: Ese monto final es el eje del esquema. El objetivo no es que todos perciban exactamente $ 70.000, sino que ningún jubilado incluido en el programa quede por debajo de los $ 429.254,35. El cálculo se aplica de manera automática y alcanza a un grupo específico: jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos de $ 429.254,35. En esos casos, el organismo previsional liquida únicamente la diferencia necesaria para completar ese piso. Por eso, en marzo aparecerán recibos con refuerzos variables. Un ejemplo ayuda a entenderlo: quien perciba un haber mensual de $ 379.254,35 no cobrará $ 70.000, sino $ 50.000 de bono. De esa manera, su ingreso final también quedará en $ 429.254,35. Es decir, no es un nuevo beneficio ni un recorte, sino la aplicación proporcional del refuerzo para garantizar el mismo monto total que recibe quien cobra la mínima. Los $ 70.000 completos quedan reservados para quienes perciben el haber mínimo y para las titulares de la Pensión para Madres de Siete Hijos, equiparada a ese valor. En ambos casos, el ingreso final coincide con el piso garantizado. Quedan fuera del esquema quienes superan los $429.254,35 mensuales. En esos casos, solo se aplica el aumento por movilidad correspondiente, sin ningún refuerzo adicional.