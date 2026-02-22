La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos montos de jubilaciones y pensiones que regirán en marzo de 2026. La actualización aplica un aumento del 2,9%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación mensual fue del 2,9% y la variación interanual alcanzó el 32,4%, cifras que se toman como referencia para el ajuste de los haberes previsionales. Dentro del informe, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó las subas con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, con un 4,1%. En este marco, ANSES estableció que el haber máximo será de $ 2.486.347. Ese pago máximo corresponde a los jubilados con los aportes más altos del sistema y funciona como tope para quienes cumplen con los requisitos de contribuciones previsionales más elevadas. ras la actualización aplicada, se incorporó además un bono extraordinario de $ 70.000 para estos beneficiarios, por lo que los haberes quedan definidos de la siguiente manera: El bono se asigna de forma completa a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.