En esta noticia Voluntariado en el olivar de San Luis

En la actualidad, muchos viajeros optan por la modalidad de voluntariado, el cual permite a una persona a acceder al alojamiento gratuito de un anfitrión a cambio de colaborar de manera semanal en el lugar con tareas. De este modo, la persona que recibe mejora las condiciones de su hogar y el viajero conoce un nuevo lugar a costo más bajo que el normal.

En esta oportunidad, la plataforma Workaway compartió una oportunidad en un olivar de 70 años en San Luis, que tiene como objetivo crear una granja de permacultura.

No obstante, antes de postularse el viajero tiene que saber que algunos gastos corren por su cuenta.

Voluntariado en el olivar de San Luis

Gustavo, el anfitirón, señala que vive solo en una casa de mazorca reciclada y hormigón en un olivar ubicado a 4 kilómestros del pueblo de San Francisco del Monte de Oro, en la zona montañosa de la provincia de San Luis.

“Es una zona muy tranquila rodeada de granjas y bosques autóctonos”, dice la publicación y luego agrega: “Hay dos ríos de agua dulce donde se puede nadar o empezar una ruta hacia la sierra”.

Buscan voluntarios para vivir en un olivar en San Luis: ofrecen alojamiento gratis y comida a cambio de 5 horas por día durante 5 días a la semana. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El voluntario deberá realizar estas tareas:

Jarinería.

Preparación de compost.

Cuidado de pollos y alimentación de gallinas.

Mantenimiento.

Construcción natural-ecológica.

Recolección de aceitunas.

Recolección de leña.

Poda de árboles.

Cabe destacar que las tareas dependerán de la época del año.

A cambio de colaborar 5 horas, 5 días a la semana, el afitrión ofrece:

Una habitación para compartir entre voluntarios gratis.

Espacio para acampar bajo la sombra de árboles viejos.

Ducha con calentador eléctrico.

Electricidad.

Agua potable de un pozo.

Inodoro compartido de compostaje.

Calentador a leña.

3 comidas vegetarianas diarias (desayuno, comida y cena)

En este marco, el anfitrión recomienda que los voluntarios viajen con guantes, ropa para trabajar, gorra y cualquier protección contra el sol que considere necesaria.

Algo importante a remarcar es que varios gastos corren por cuenta del voluntario: el pasaje a San Luis, el seguro de viajes y el transporte interno los paga el viajante.

No obstante, se trata de una gran oportunidad para conocer la zona de montaña de San Luis, en un ambiente natural y ecológico por un costo bajo. El anfitrión tiene disponibilidad en noviembre y diciembre del 2026 para recibir voluntarios.

Cabe destacar que el viajero debe hacerse una cuenta en Workaway, completar sus datos, buscar la publicación y postularse. En última instancia, el anfitrión decidirá si aprueba, o no, al voluntario.