Entre montañas, bosques y paisajes de la Patagonia, Villa Meliquina es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. A unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes, una familia abrió una convocatoria para recibir voluntarios que quieran conocer este rincón de Neuquén y colaborar con distintas tareas a cambio de alojamiento.

Cómo es la propuesta para voluntarios en Villa Meliquina

A través de la plataforma Workaway, una familia argentina busca voluntarios para colaborar en su casa y en una huerta orgánica destinada al consumo propio. El proyecto se desarrolla en Villa Meliquina, un pueblo de montaña ubicado a unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes.

Los anfitriones tienen dos hijos, una casa de té y habitaciones para turistas. Además, elaboran panificados y pastelería todos los días y utilizan paneles solares para abastecerse de energía.

La convocatoria está dirigida a personas o parejas con buena predisposición para colaborar. Entre las tareas se encuentran el mantenimiento de la huerta, el desmalezado, la preparación de compost, el cuidado del césped, el orden de la leña y la limpieza de los espacios comunes. También pueden surgir trabajos de mantenimiento y ayuda en las tareas cotidianas.

No hace falta contar con experiencia: la familia explicó en Workaway que está dispuesta a enseñar las actividades necesarias.

Lago Meliquina, Patagonia. Instagram @meliquinapatagonia

Cómo es el alojamiento que ofrecen a cambio de la ayuda

Los voluntarios se hospedan en una cabaña que anteriormente funcionaba como casa de té. Cuenta con una habitación con dos camas dobles y otra cama individual en el pasillo, además de cocina equipada, baño con ducha de agua caliente y un espacio de estar calefaccionado con una salamandra a leña.

Los anfitriones también ofrecen alimentos e insumos para que los viajeros puedan cocinar: verduras, frutas, carne, productos de panadería y legumbres. No incluyen lácteos.

La propiedad tiene electricidad y conexión wifi, aunque el perfil advierte que el acceso a internet es limitado. También se solicita mantener los espacios limpios y ordenados y no fumar dentro de la cabaña ni en las áreas cercanas a los niños.

Lago Meliquina, Patagonia. EFRAIN DAVILA

Qué fechas hay disponibles para hacer voluntariado en la Patagonia

Según la publicación de Workaway, hay vacantes para personas solas y parejas entre octubre y abril. Las estadías suelen durar entre 15 y 18 días, según el período elegido.

La familia busca recibir viajeros de distintos países para compartir experiencias, idiomas y costumbres. Además de colaborar con las tareas, quienes participen podrán recorrer los alrededores, hacer caminatas por la montaña y disfrutar del lago y el río.

Villa Meliquina se encuentra a unos 1100 metros del lago y a 400 metros del río. Desde allí también es posible visitar lugares como Filo Hua Hum, Villa La Angostura, la Ruta de los Siete Lagos y San Martín de los Andes.

Los interesados pueden consultar las fechas y postularse a través del perfil de los anfitriones en Workaway.