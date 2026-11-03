En las cercanías de la localidad de Gancedo, a unos 350 kilómetros de Resistencia, la geografía chaqueña alberga un paisaje singular moldeado por el impacto de un cuerpo celeste.

Se trata del área conocida como Campo del Cielo (y su Reserva Natural Cultural Pigüen N’Onaxá), un territorio de 15 kilómetros de ancho por 70 de largo que conserva las marcas de una lluvia de meteoritos ocurrida hace aproximadamente 4.000 a 4.500 años .

El origen del fenómeno cósmico y su registro histórico en la región

El sitio se formó cuando un asteroide ingresó a la atmósfera terrestre y se fragmentó antes de impactar contra la superficie. Los restos metálicos generaron un amplio campo de dispersión y decenas de cráteres sobre una capa de suelo compuesta por arena y barro, rodeada de la vegetación característica del monte chaqueño.

El fenómeno quedó grabado en la memoria oral y en la cosmogonía de las comunidades nativas mocovíes, tobas y matacos, quienes transmitieron leyendas sobre la caída de piedras incandescentes.

Hacia 1576, las expediciones españolas documentaron el uso de hierro meteorítico por parte de los habitantes originarios para la confección de herramientas y puntas de flecha , lo que dio inicio a las primeras exploraciones arqueológicas en la zona.

El sitio se formó cuando un asteroide ingresó a la atmósfera terrestre y se fragmentó antes de impactar contra la superficie. turismo.chaco.gob.ar

Qué hallazgos científicos alberga el museo a cielo abierto

A lo largo del siglo XX y XXI, diversas campañas científicas permitieron desenterrar piezas de enorme valor técnico e histórico .

Entre las masas siderales recuperadas en el lugar destacan “El Chaco”, con un peso registrado de 37,4 toneladas, y “Gancedo”, de 27 toneladas, posicionando a la región entre las poseedoras de los meteoritos de mayor volumen hallados en la Tierra .

En la actualidad, el Centro de Interpretación y el Parque Científico exhiben alrededor de 300 piezas meteoríticas recopiladas en distintas excavaciones.

Además, el predio cuenta con senderos señalizados que permiten recorrer siete de los 28 cráteres identificados, junto con dispositivos informativos sobre la composición física y mineral de estos cuerpos provenientes del espacio.

Cómo llegar a la Reserva Pigüen N’Onaxá y qué servicios ofrece

El trayecto hacia el Parque Científico y Educativo Campo del Cielo se realiza desde la capital provincial a través de la Ruta Nacional 16 hasta Avia Terai, conectando luego con la Ruta Nacional 89 hacia el sudoeste. Tras pasar la localidad de Gancedo, se debe tomar un desvío señalizado de 12 kilómetros de camino no asfaltado hasta acceder al predio.

Para recibir al turismo y a las delegaciones educativas, la reserva cuenta con infraestructura básica de servicios que incluye estacionamiento, zona de camping con luz eléctrica, sanitarios y áreas con parrillas .

El predio cuenta con senderos señalizados que permiten recorrer siete de los 28 cráteres identificados. Cilsa.org