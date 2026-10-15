El mercado automotor argentino transita un cambio de época: de la escasez y las trabas para importar al impacto de la apertura comercial, la desaceleración inflacionaria y el tímido renacer del crédito. En ese tablero, Martín Zuppi, presidente de Stellantis —conglomerado que agrupa a marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, DS y la reciente incorporación de la china Leapmotor—, dejó definiciones de alto voltaje sobre la competitividad de la industria nacional, la presión tributaria y la irrupción de competidores asiáticos.

En diálogo con Jonatan Loidi y el equipo de Sin Manual en El Cronista Stream, el ejecutivo trazó un balance del volumen proyectado para este año, al que ubicó en torno a las 510.000 unidades 0 km, lejos del piso de 390.000 registrado en 2022 y 2023, pero con un alerta contundente sobre los márgenes del sector.

Radiografía del mercado: volumen en alza, márgenes en rojo

“El mercado argentino tiene una particularidad que no pasa en el mundo: va de un millón de autos a 400.000, sube a 700.000, baja a 400.000 y vuelve a subir. Eso hace muy difícil la operación para la terminal y para toda la cadena”, explicó Zuppi, recordando que la industria automotriz involucra a casi 600.000 empleos directos e indirectos en el país.

Respecto al repunte en los concesionarios, Zuppi matizó el entusiasmo estadístico: “Hoy un mercado de 510.000 patentamientos parece muy interesante, pero con una rentabilidad muy castigada. Cuando tenés tanta competencia, la rentabilidad claramente se desploma. Para las terminales, ¿500.000 es mejor que 390.000? En rentabilidad no tanto, pero en volumen y desarrollo, sí“.

El directivo celebró el fin del cepo importador y el esquema de las SIRA: “Hasta hace poco vivíamos en un mercado cerrado donde no podías importar sin que alguien apretara enter. Nosotros producíamos tres modelos y vendíamos 17; a los otros 14 no los podíamos ingresar o no los podíamos pagar. A mí no me interesa cazar en el zoológico; confío en lo que tenemos y prefiero competir en un mercado abierto”.

La mochila impositiva y la competencia “desleal” con China

El punto más álgido del debate giró en torno a la carga tributaria argentina y la entrada de marcas asiáticas beneficiadas por regímenes arancelarios especiales para vehículos de nueva tecnología.

Zuppi descartó posturas proteccionistas anacrónicas, pero exigió condiciones equitativas para las fábricas radicadas en el país: “Por cada auto que yo produzco en Argentina, tengo un 50% de carga fiscal. Producís a 100 y cuando sale de la línea vale 150... y hay momentos en que pagás seis veces Ingresos Brutos a lo largo de la cadena”.

En esa línea, contrastó las reglas de juego locales frente al desembarco asiático: “China produce 35 millones de autos al año y consume 21 millones; le sobran 14 millones para exportar al mundo. Estados Unidos y Europa ya levantaron barreras del 100% para protegerse. El gobierno chino subsidia su producción y la carga fiscal allá es casi cero. Si acá entran 50.000 autos chinos con arancel cero y a mí me cobran 35% de arancel para importar un modelo tradicional o cargo con 50% de impuestos para fabricarlo en el país, no estamos compitiendo peras con peras. Que gane el producto, que gane el precio y el más eficiente, pero con aranceles similares”.

El titular de Stellantis también se refirió al costo de exportar dentro del Mercosur y la región: “Para exportar necesitás competitividad y carga fiscal baja. México exporta autos cargando 0% de impuestos. Brasil exporta con 7%. Nosotros exportamos con 13%; llegamos a estar en 24%. Aunque se avanzó con la baja de retenciones y la quita del Impuesto PAIS, las provincias y los municipios siguen ensuciando la competitividad con tasas que encarecen el producto”.

Alerta al consumidor: la posventa y el riesgo del “cerrojo”

Consultado sobre la ola de marcas asiáticas que desembarcan en el mercado local, Zuppi lanzó una advertencia dirigida a quienes evalúan comprar un 0 km importado sin respaldo industrial: “La pregunta que hay que hacerse antes de comprar un auto chino es: ¿qué pasa si el mercado argentino se vuelve a cerrar mañana? Vos no comprás un auto para un año, lo comprás para diez. En Stellantis tenemos 300 puntos de atención y garantizamos repuestos por una década. Con Leapmotor nos asociamos a nivel global y la vamos a producir en Brasil para garantizar piezas en la región, pase lo que pase".

Para Zuppi, el verdadero termómetro del sector no es el precio de lista, sino el acceso al crédito. En los años de mayor restricción cambiaria, las ventas financiadas se derrumbaron al 10% del total ante tasas exorbitantes.

En ese tramo, el ejecutivo sintetizó la distorsión financiera argentina con una frase contundente: “Argentina es el único mercado en el mundo donde las casas y los autos se compran al contado y el supermercado se paga en cuotas. En el resto del mundo, el 80% de los autos se vende financiado; en Argentina apenas ronda el 45%. Tenemos mucho terreno por ganar con tasas razonables que acerquen a la gente al 0 km”, concluyó Zuppi.