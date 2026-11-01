El calendario del fútbol argentino tiene una de sus citas más esperadas, esta vez con dos equipos que llegan al cruce con realidades diferentes. Boca atraviesa un buen momento y pelea en varios frentes, mientras que River busca cerrar el año con una victoria que le permita consolidar su recuperación.

El Superclásico se disputará este domingo en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Para ambos, el resultado tendrá incidencia en el tramo final de la temporada y en las expectativas con las que afrontarán las instancias decisivas.

Boca-River: a qué hora juegan y dónde ver el Superclásico

El partido comenzará a las 15 en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

La transmisión en vivo estará disponible por ESPN Premium y TNT Sports.

Cómo llegan Boca y River al Superclásico

Boca llega como uno de los protagonistas de la temporada. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena ocupa el tercer puesto de la Zona A del Clausura, con 27 puntos, y también pelea por el primer lugar de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena es uno de los protagonistas de la temporada. Noticias Argentinas

A ese panorama se suman sus participaciones en las instancias decisivas de las copas: el Xeneize disputará la final de la Copa Sudamericana y las semifinales de la Copa Argentina.

River, en cambio, tuvo un año complicado, con eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Además, ya no tiene posibilidades de alcanzar el primer puesto de la tabla anual.

El equipo de Leonardo Ponzio logró cierta regularidad en las últimas fechas y llegó a los 23 puntos en el Clausura, una campaña que lo dejó cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

Las posibles formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.