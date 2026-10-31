En esta noticia Cómo es el voluntariado en el Valle de Traslasierra

El voluntariado está en auge en el último tiempo porque ofrece una oportunidad tanto para el anfitrión como para el voluntario. Por un lado, el anfitrión ofrece un alojamiento gratuito en alguna zona turística del país a cambio de que el viajero colabore con ciertas tareas a la semana. Por el otro lado, el voluntario tiene la oportunidad de viajar y conocer lugares a un costo más bajo que el habitual.

En este marco, la plataforma Workaway, que conecta anfitriones con voluntarios, compartió la publicación de un complejo paradisíaco que busca voluntarios en un pueblo en el Valle de Traslasierra, Córdoba, ubicado a a 140 kilómetros de la capital. El lugar cuenta con pileta, sala de juegos y centro de yoga, entre otras comodidades.

No obstante, es importante que los interesados en postularse sepan que varios gastos corren por cuenta del voluntario .

Cómo es el voluntariado en el Valle de Traslasierra

La anfitriona, Noe, se presenta como terapeuta holística e instructora de yoga especializada en Ayurveda. El predio supera los 3000 metros cuadrados y tiene 10 cabañas privadas para adultos, pileta, sala de juegos y un centro de yoga y meditación.

Se trata de un lugar ideal para voluntarios instructores de yoga, ya que la anfitriona ofrece su espacio para que den clases de manera online.

La oportunidad está publicada en la plataforma Workaway, la cual conecta anfitrions con voluntarios. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Las tareas que realizará el voluntario son las siguientes:

Mantenimiento general y reparaciones.

Pintura, trabajo con madera y decoración.

Jardinería.

Cuidado de la pileta y atención a los turistas.

Marketing y producción de fotos y videos.

En este sentido, el voluntario deberá contactar a la anfitriona para saber con cuántas horas de tareas se colabora a la semana y para saber en qué pueblo de la región del Valle de Traslasierra se encuentra esta oportunidad.

A cambio de la colaboración, el complejo ofrece:

Una cabaña con dos dormitorios, dos baños, cocina, comedor y wifi.

Provisiones semanales para preparar las comidas.

Cupo para tres o cuatro personas.

Internet de 10 mbps , apto para nómadas digitales , es decir, para personas que trabajan de manera remota.

Bicicletas.

La anfitriona señala que durante el voluntariado la persona podrá realizar trekking y camping, conocer ríos y montañas, y aprender del idioma español (si es que se trata de un extranjero)

No obstante, un dato importante es que la estadía mínima es de un mes . Por otra parte, hay varios gastos que corren por cuenta del voluntario, como por ejemplo, pasajes a Córdoba, traslado interno y seguro de viaje.

El interesado deberá crearse una cuenta en Workaway, buscar la publicación y postularse en la publicación de la anfitriona.

En conclusión, la propuesta ofrece un mes de vida en las sierras y la oportunidad de disfrutar de uno de los puntos turísticos más elegidos de Argentino, como es Traslasierra.