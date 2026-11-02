En las profundidades del cañadón del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz , se encuentra la Cueva de las Manos, uno de los sitios arqueológicos y artísticos más relevantes de América del Sur.

Con una antigüedad estimada en más de 9.000 años, este enclave milenario conserva las huellas y expresiones simbólicas de los cazadores-recolectores que habitaron la Patagonia prehistórica, consolidándose como un testimonio único de los primeros asentamientos humanos en la región .

Qué tesoros arqueológicos esconde la Cueva de las Manos en Santa Cruz

El sitio destaca principalmente por sus célebres composiciones de estarcido de manos en negativo, plasmadas sobre las paredes de roca mediante pigmentos minerales naturales.

Además de las impresiones de palmas, la cueva alberga complejas escenas pictóricas que representan la fauna autóctona de la época, figuras geométricas y secuencias de caza colectiva que ilustran las dinámicas de supervivencia de las comunidades primigenias.

Las manifestaciones artísticas abarcan un arco temporal continuo que va desde el año 7300 a.C. hasta el 1000 d.C. aproximadamente, lo que demuestra el uso sostenido del lugar como espacio cultural a lo largo de diversos milenios.

Las manifestaciones artísticas abarcan un arco temporal continuo que va desde el año 7300 a.C. hasta el 1000 d.C. Wikimedia

Por qué fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a la Cueva de las Manos en la lista del Patrimonio Mundial .

El organismo internacional reconoció que el sitio constituye una evidencia excepcional de la cultura de los primeros grupos humanos de Sudamérica, destacando el estado de conservación de sus pinturas y el valor didáctico de su entorno natural intacto.

La integración entre el paisaje árido del cañadón y las estructuras rocosas decoradas convierte al área en un enclave protegido de alto valor científico, donde arqueólogos e historiadores continúan estudiando las técnicas de pigmentación y los patrones de asentamiento prehistóricos.

Cómo visitar este rincón histórico de la Patagonia argentina

Para acceder al sitio arqueológico, los visitantes suelen tomar como punto de partida las localidades de Perito Moreno o Los Antiguos, transitando la Ruta Nacional 40. El trayecto culmina en el Parque Provincial Cueva de las Manos, donde se requiere realizar el recorrido acompañado por guías especializados para garantizar la preservación del patrimonio .

El circuito turístico incluye senderos interpretativos y pasarelas diseñadas para contemplar los alerones rocosos sin impactar sobre el microclima de las cuevas, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina senderismo, paisajes patagónicos y un viaje directo a los orígenes de la historia humana.