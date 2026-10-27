Vista aérea del entorno montañoso y un cuerpo de agua rodeado de pinos en Columbia Británica.

En Canadá se ofrece una oportunidad de voluntariado para quienes quieran vivir en un entorno de montaña y colaborar con tareas de mantenimiento, jardinería y trabajos domésticos. En Golden, una localidad de la provincia de Columbia Británica, una pareja busca voluntarios para ayudar durante unas semanas a cambio de hospedaje gratis y alimentos para el desayuno y la cena.

La convocatoria está publicada en Workaway, una plataforma de intercambio cultural, y contempla actividades al aire libre, proyectos dentro de la vivienda y preparación de comidas, con una estancia mínima de dos semanas.

¿Dónde buscan voluntarios en Canadá?

La propuesta se desarrolla en una propiedad ubicada en una montaña, aproximadamente a 15 minutos al sur de Golden, en Columbia Británica. Según la publicación, una mujer llamada Rachel busca personas que puedan ayudar a su pareja, Dave, mientras ella se encuentra fuera durante algunas semanas de noviembre.

El anfitrión vive en el lugar desde 2023 y describe la experiencia como una combinación de trabajo práctico, vida al aire libre e intercambio cultural. En ese sentido, la convocatoria está orientada a personas que disfruten de la naturaleza y estén dispuestas a colaborar con diferentes proyectos de la propiedad .

Casa de madera en el bosque con un depósito de leña apilada y montañas rocosas de fondo. Workaway

¿Qué tareas de mantenimiento y jardinería deben realizar?

Los voluntarios deberán ayudar con trabajos manuales dentro y fuera de la vivienda. La lista de tareas publicada por los anfitriones incluye:

Jardinería y mantenimiento del césped : quitar malezas, cortar el pasto y realizar tareas generales en el jardín

Corte y apilado de leña : preparar y ordenar madera para su uso

Limpieza de vegetación : retirar ramas y maleza alrededor de una línea de agua

Proyectos doméstico s: colaborar con distintas tareas y mejoras dentro de la casa

Recolección y cocina: ayudar con la cosecha de productos y preparar las cenas.

¿Qué ofrecen a cambio del voluntariado?

La principal ventaja es el alojamiento gratis compartido en la vivienda de los anfitriones. También comprarán alimentos para que los participantes tengan una media pensión para desayunar y cenar durante su estancia.

Ahora bien, los almuerzos y los refrigerios quedan a cargo de cada voluntario. La preparación de las comidas puede organizarse entre los anfitriones y los participantes, según lo que acuerden al comienzo de la experiencia.

Asimismo, la propiedad también cuenta con gatos y, según la disponibilidad, puede haber huevos frescos y productos de la huerta para consumir.

¿Cuánto tiempo hay que quedarse y cómo llegar a Golden?

La estancia mínima solicitada es de dos semanas. Los anfitriones indican que pueden recoger a los participantes en Golden, localidad a la que se puede llegar en autobús o mediante otras opciones de transporte.

Quienes no tengan automóvil deberán coordinar los desplazamientos con la pareja o utilizar una bicicleta. El trayecto hasta el pueblo puede llevar alrededor de una hora en bicicleta, dependiendo de la condición física.

¿Cómo postularse y qué requisitos hay que comprobar?

Las personas interesadas deben crearse una cuenta en Workaway y ponerse en contacto con los anfitriones mediante el perfil oficial para consultar más detalles. Más allá de las tareas a realizar durante la estadía, no especifican requisitos para inscribirse.

Además, los extranjeros deben verificar qué documentación necesitan para ingresar a Canadá y realizar las actividades previstas. Workaway advierte que quienes viajen para hacer voluntariado, trabajar o estudiar deben contar con la autorización migratoria correspondiente. Vale destacar que el intercambio no garantiza por sí solo un permiso para realizar actividades en el país.