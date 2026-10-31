Abel Pintos es uno de los artistas musicales más reconocidos en toda la Argentina; sin embargo, pocos saben de sus proyectos fuera del escenario. En este sentido, uno de los que más lo enorgullecen es el Campo Escuela Recreativo de La Matera, el cual fundó en 2024 junto a sus socios y está ubicada en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Los dueños de Plan Divino Group, la productora de arte, cultura y sustentabilidad, integrada por Abel Pintos, Marcelo González y Jorge Quinteros; soñaron con la creación de un bosque de nuez pecán y comenzaron con la plantación de árboles en el establecimiento La Matera.

Campo Escuela Recreativo de La Matera. Instagram / establecimientolamatera

Sin embargo, con el correr del tiempo el proyecto continuó con el armado de un vivero sustentable y la creación de un ecosistema que permitiera la integración de maquinarias con el fin de que estar en cada uno de los ciclos productivos de las especies.

Así es la escuela de campo para niños y adultos que fundó Abel Pintos en Buenos Aires

Al relacionarse con el campo en el establecimiento La Matera, identificaron la falta de educación y referentes en temas ambientales y productivos, y crearon el Campo Escuela Recreativo, el cual lo definen como “un espacio dedicado a la educación ambiental y agraria, cuyo fin es compartir los conocimientos vinculados al campo, a la plantación, al desarrollo de las especies, al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, con la comunidad”.

Campo Escuela Recreativo de La Matera. Instagram / establecimientolamatera

El mismo fue fundado el 20 de junio del 2024 con la invitación de más de 200 alumnos de escuelas rurales. El Campo Escuela Recreativo organiza actividades programadas, talleres, recibe grupo de alumnos a lo largo del año, brindan capacitaciones a escuelas técnicas o dan charlas sobre la amplia variedad de tópicos dentro de la agricultura sustentable como, por ejemplo, fundamentos agronómicos, nuevas tecnologías de tractores, gestión de información en la operación o energías renovables aplicadas al campo, entre muchas otras.

El proyecto de Abel Pintos, quien en reiteradas entrevistas afirmó tener toda una vida vinculada al campo, está dirigido a quienes quieren vivir la experiencia de conocer más sobre conocimientos vinculados al campo y la conservación ambiental: desde niños hasta adultos.

En este sentido, la escuela remarca que “quienes participen podrán involucrarse en actividades que enseñan sobre el ciclo productivo completo, que abarque desde la plantación hasta el desarrollo y mantenimiento de diversas especies”, con el fin de destacar la importancia de prácticas agrícolas responsables.

Campo Escuela Recreativo de La Matera. Instagram / establecimientolamatera

Campo Escuela Recreativo de La Matera. Instagram / establecimientolamatera

Manos en la Tierra, otro proyecto sustentable de Abel Pintos

A partir de la planta de árboles nuez pecán en el establecimiento La Matera, Pintos y su socio González junto al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires crearon “Manos en la Tierra”, un programa integral para plantar 1.500 árboles, en primera instancia, en instituciones de salud mental.

El objetivo es promover la integración de personas con padecimientos de salud mental a través del contacto con la naturaleza, la generación de rutinas y el trabajo grupal que favorecen la reinserción social.

“Tiene un impacto lógico en la salud mental y emocional porque trabajar con la tierra es sanador”, señaló en las redes sociales de la escuela.

En este sentido, el proyecto tiene tres fines:

El impacto en la salud mental y emocional que brinda el contacto con la tierra.

El impacto ecológico que conlleva plantar más de 1500 árboles creando pulmones verdes .

El económico a largo plazo, ya que la producción de estos árboles se venderá a través de clústers que aportarán a la economía y a la gestión autosustentable.

En conclusión, Abel Pintos reafirma su compromiso con la sustentabilidad a través de la plantación de árboles. La compra del establecimiento La Matera lo condujo a divulgar y promover todo lo relacionado con la agricultura sostenible, a tal punto de que en la actualidad creó un programa integral para promover la integración de personas con salud mental y el contacto con la naturaleza.