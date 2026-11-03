El Banco Central anunció este jueves que avanza la licencia bancaria que solicitó Mercado Libre. Si bien aún no hay una fecha para aprobarla, el proceso dio un paso clave y sólo resta un dictamen del área de legales del regulador monetario.

Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, anunció que la etapa bajo su supervisión ya culminó.

“El expediente de Mercado Banco, como entiendo que se llamaría, ya tiene allanado todas las revisiones técnicas de la Superintendencia. Es un expediente que tiene que hacer un circuito final, que es el dictamen de legales y directorio. Queda un tiempo formal”, aseguró en el Fintech Forum, el evento organizado por la Cámara Argentina Fintech.

Escuchá el episodio completo acá: