En el frente local, los inversionistas también mantienen la atención en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para el 5 de noviembre.

El peso mexicano mostraba un desempeño errático frente al dólar la mañana del 3 de noviembre, mientras los inversionistas evaluaban los posibles resultados de las elecciones intermedias en EE.UU. y la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto geopolítico en Medio Oriente.

El tipo de cambio cotizaba en MXN$18.5770 por dólar, equivalente a una apreciación marginal de 0.06% frente al cierre previo (Ciudad de México, 7:55 horas). Durante la jornada, la moneda mexicana registró un máximo de MXN$18.6240 y un mínimo de MXN$18.5266 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El desempeño del peso mexicano ocurría en una sesión de avance marginal para el dólar, que subía 0.02% para ubicarse en 101.77 puntos, de acuerdo con el índice ponderado.

Los inversionistas mantienen la atención en las elecciones intermedias en EE.UU., que se desarrollan en un entorno de tensiones geopolíticas y retrocesos en el sector tecnológico, particularmente entre las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

Analistas de Actinver plantearon tres escenarios sobre los posibles resultados electorales. El primero, con una probabilidad de 65%, contempla que los demócratas ganen el control de ambas cámaras del Congreso; el segundo, con 25%, considera que el partido obtenga únicamente la mayoría en la Cámara de Representantes; mientras que el tercero, con 10%, supone que los republicanos conserven el control de ambas cámaras.

“Una victoria demócrata en ambas cámaras podría limitar considerablemente la agenda legislativa de Trump y aumentar los contrapesos políticos”, mencionaron analistas de GBM en una nota a clientes.

Por su parte, las encuestas y los mercados de predicción también reflejan expectativas sobre la composición del Congreso estadounidense, de acuerdo con reportes locales.

“Para México, el resultado será particularmente relevante, pues un triunfo del Partido Demócrata ayudaría a que no se endurezca más la política comercial estadounidense, aunque el presidente conservaría diversas facultades para imponer aranceles sin necesidad de aprobar nueva legislación”, dijo Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Conflicto entre EE.UU. e Irán mantiene la atención del mercado

Otro factor que influye en el comportamiento del tipo de cambio es la evolución del conflicto geopolítico entre EE.UU. e Irán. El lunes se dio a conocer que ambos países buscaban un acuerdo de paz para encontrar una salida diplomática a la guerra en Medio Oriente.

La posibilidad de una solución diplomática alivió las presiones sobre los precios del petróleo, que mantenían una tendencia a la baja la mañana del martes. El Brent cotizaba en u$s103.07 por barril, con una caída de 1.5%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicaba en u$s95.5 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El optimismo, sin embargo, convive con nuevos episodios de tensión. El lunes se dio a conocer que EE.UU. lanzó nuevos ataques contra objetivos en la isla iraní de Qeshm. Analistas de GBM señalaron que las negociaciones continúan pese a estos acontecimientos.

Banxico y tasas de interés, otro catalizador para el peso mexicano

En el frente local, los inversionistas también mantienen la atención en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para el 5 de noviembre.

El consenso de analistas espera que el banco central mantenga la tasa de interés en 6.50%. No obstante, el tono del comunicado y las señales sobre la trayectoria de los próximos movimientos monetarios serán relevantes para las expectativas del mercado.

“Será importante evaluar el tono del comunicado y las señales sobre los próximos movimientos de política monetaria”, mencionaron analistas de Kapital Grupo Financiero.

En este contexto, los estrategas proyectan que el tipo de cambio opere en un rango de MXN$18.55 a MXN$18.70 por dólar.