En pleno centro de Tigre y a metros de los principales accesos viales y fluviales, Workaway abrió una convocatoria de voluntariado destinada a personas interesadas en colaborar en tareas del hogar y mantenimiento.

La propuesta contempla alojamiento en un departamento ubicado a 50 metros del río y a 150 metros de la estación de trenes , ofreciendo un entorno turístico propicio tanto para el descanso como para el aprendizaje del idioma y la cultura local.

Qué tareas deberán realizar los seleccionados y qué beneficios recibirán

La búsqueda está orientada a cubrir labores operativas dentro de un complejo de departamentos familiares, una casa de fin de semana y una parcela situada en el Delta.

Los seleccionados deberán apoyar en tareas de mantenimiento general, pintura, jardinería ligera, limpieza de piscina, pequeños arreglos de plomería y carpintería, además de colaborar en la limpieza de la casa y la preparación de comidas .

A cambio del trabajo prestado, el anfitrión ofrece:

Alojamiento completo: cama propia en habitación compartida dentro de un departamento equipado con Wi-Fi, baño, cocina, ropa de cama, mantas y toallas.

Comidas incluidas: cobertura diaria de desayuno y almuerzo.

Actividades recreativas: acceso libre a los kayaks familiares para navegar por las islas del Delta en los días libres.

Ubicación estratégica: cercanía a 200 metros de la estación fluvial y múltiples líneas de transporte público con conexión directa hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La búsqueda está orientada a cubrir labores operativas dentro de un complejo de departamentos familiares. Wikimedia

Cuáles son los requisitos y las reglas de convivencia estipuladas

La estadía en la vivienda compartida exige el cumplimiento riguroso de una serie de normas diseñadas para garantizar el orden, la limpieza y la buena armonía entre los voluntarios, la familia anfitriona y los demás huéspedes.

En materia de higiene y mantenimiento, la casa establece como condición indispensable el aseo personal constante y la ausencia de malos olores. Además de mantener la habitación compartida en perfecto orden, los colaboradores deben responsabilizarse por la limpieza inmediata de los elementos que utilicen.

La rutina diaria incluye tareas colectivas como el barrido y trapeado de pisos, la desinfección del baño, el lavado de la vajilla, la asistencia en la preparación del desayuno y almuerzo, y el retiro de los residuos de la propiedad exclusivamente después de las 20:00 horas.

En lo que respecta a las pautas de conducta social y seguridad, queda estrictamente prohibido ingresar a la vivienda a personas ajenas que no sean invitadas directas del anfitrión. Para preservar las horas de descanso, no se permiten ruidos molestos pasadas las 00:00 horas, y se requiere avisar con antelación si el voluntario va a regresar tarde o si no pasará la noche en el lugar.

Cómo postularse a la vacante de voluntariado en Tigre a través de Workaway

Los interesados en participar de esta propuesta de intercambio cultural deberán realizar su solicitud a través de la plataforma Workaway. Para formalizar el proceso de selección y cumplir con las condiciones requeridas por la propiedad, los aspirantes deben contar con hablantes fluidos de inglés o español, disponer de su pasaporte al día y proporcionar su nombre completo al momento del contacto por cuestiones operativas y de seguro.

La postulación exige que el voluntario demuestre haber leído minuciosamente las condiciones de convivencia del establecimiento. Para certificar la aceptación total de las pautas del hogar, resulta un requisito obligatorio e indispensable incluir la palabra clave “nuez pecan” (o “nuez pecana”) dentro del texto del mensaje de presentación enviado al anfitrión.