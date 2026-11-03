En esta noticia De inspirarse a comprar

Luego de varios meses de rumores Pinterest anunció oficialmente la apertura de una oficina en la Argentina. Hace algún tiempo que la plataforma que nació en 2010 venía buscando ejecutivos en el mercado local y este martes formalizó la apertura de oficinas. El objetivo, instalarse en el país desde donde manejará también las operaciones de Chile y Colombia.

El movimiento, asegura Marcos Westphalen, VP de la firma para Latinoamérica, tiene que ver con el potencial que ven en el mercado Argentina, donde tienen 13 millones de usuarios activos . Si comparamos el número en Brasil, el mercado más grande de la región tiene 40 millones y en México, desde donde se manejaba la operación local hasta ahora, 27 millones.

“Ya tenemos los usuarios, ahora tenemos que lograr la monetización”, indicó Wesrphalen, un argentino ex Google que vive en México.

Justamente, esa es la otra razón por la que la plataforma reconocida por los pines que suben sus usuarios eligió la Argentina para instalar sus oficinas. Pinterest ya tiene anunciantes locales como Mercado Libre, Unilever, Natura, General Motors o Arcos Dorados , pero “recién estamos empezando”, aseguró el ejecutivo. El objetivo, “multiplicar la monetización varias veces en un año”.

“Si bien las marcas ya podían pautar en Pinterest desde Argentina hace unos tres años, queremos estar más cerca de los anunciantes, de las agencias y de los creadores. Y este es el primer paso para ello”, dijo el líder regional, quien lideró la apertura de la sede local.

El argentino Marcos Westphalen VP para Latinoamérica lidera la nueva apertura

La firma, que en el país contará con un equipo de cuatro personas, ya contrató una country head argentina quien liderará la plataforma en el país y también en Chile y en Colombia. Por su parte, el área comercial trabajará para Argentina y Chile, donde la plataforma tiene unos 5 millones de usuarios activos. El mercado colombiano lo seguirán manejando desde México.

“El 83% de los negocios internacionales de la firma están fuera de Estados Unidos y Canadá. Y justamente son los mercados menos monetizados”, indicó Whestphalen. En el tercer trimestre de 2026, los ingresos de la región “Resto del Mundo”, donde se incluye Latinoamérica, alcanzaron u$s 87 millones, un crecimiento interanual del 24 por ciento . Mientras a nivel global se generaron u$s 1,74 millones en ingresos, con un crecimiento interanual del 12 por ciento.

De inspirarse a comprar

La plataforma reconocida por ser vistada para inspirarse quiere fortalecer su atractivo para las marcas. “Un 57 por ciento de nuestra audiencia pertenece a la generación Z, quienes son los que moldean las tendencias”, sumó el ejecutivo.

Sin embargo, el dato que recalcó el líder de la región es que el 50 por ciento de los visitantes de la plataforma llega con intenciones de compra, según datos que miden de su propia base. Y un estudio de Magma, que cita Wetsphalen lo avala: “usuarios que ven anuncios

El especialista explica que uno de los atractivos que tiene Pinterest como plataforma es su entorno positivo. “ No hay hate, no hay política y el scroll es más lento que en otras plataformas ”, explicó. Eso, aseguró, es un gran atractivo para las empresas.

“Tenemos otra forma de trabajar con las marcas. Buscamos alianzas profundas. Como, por ejemplo, el producto que lanzamos con Dolce Gusto en Brasil. Se lanzó una nueva cápsula de café inspirada en una tendencia de Pinterest. Trabajamos juntos en el branding y diseño de un producto físico”, contó.

Los verticales claves a los que apuntarán en primera instancia serán Retail y Consumo masivo. “Son verticales naturales para Pinterest, aunque por supuesto que también buscaremos marcas en finanzas, salud, servicios, viajes, entre otros”, señaló.

En cuanto al contenido que se sube realizado con inteligencia artificial, el ejecutivo aseguró que se etiqueta. “Queremos que el usuario tenga el control y puede filtrar el contenido si prefiere contenido real”, señaló.