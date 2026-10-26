La masa de empanadas caseras es uno de los secretos para conseguir una preparación sabrosa, con el equilibrio justo entre suavidad y firmeza.

En la cocina de Argentina, donde las empanadas forman parte de las recetas más tradicionales, pequeños detalles en la elaboración pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Germán Martitegui, reconocido chef y jurado de MasterChef, en la temporada de 2025 destacó la importancia de preparar una salmuera con agua tibia y sal para trabajar la masa.

La técnica permite incorporar la sal de manera uniforme y facilita su integración con la harina, un paso importante para conseguir una preparación homogénea.

Cómo hacer una masa de empanadas perfecta, según Germán Martitegui

La preparación de una buena masa comienza con ingredientes sencillos y una técnica que permita obtener una textura pareja. El agua tibia ayuda a integrar los componentes, mientras que la sal aporta el sabor característico de la preparación.

En la receta tradicional, la harina se combina con grasa vacuna o manteca y se incorpora gradualmente el agua salada hasta conseguir una masa que pueda amasarse sin dificultad.

Receta de masa para empanadas: qué ingredientes se necesitan

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Para preparar una versión casera de esta receta, se pueden utilizar ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Ingredientes para la masa:

500 gramos de harina.

80 gramos de grasa vacuna o manteca.

200 mililitros de agua tibia (para la salmuera).

10 gramos de sal (para la salmuera).

Las cantidades de agua pueden variar según la harina y la humedad del ambiente. Por eso, es importante incorporarla de a poco hasta obtener una preparación uniforme, flexible y fácil de manipular.

Cómo preparar la salmuera con agua tibia y sal para las empanadas

El primer paso consiste en disolver la sal en el agua tibia. Esta mezcla, conocida como salmuera, permite distribuir el condimento en el líquido antes de incorporarlo a los ingredientes secos.

El procedimiento es el siguiente:

Calentar el agua hasta que esté tibia, sin que llegue a hervir. Agregar la sal y revolver hasta que se disuelva por completo. Colocar la harina en un recipiente amplio y sumar la grasa derretida. Incorporar la salmuera de manera gradual mientras se integran los ingredientes. Amasar hasta conseguir una textura lisa y homogénea. Cubrir la masa y dejarla descansar durante unos 30 minutos antes de estirarla.

El reposo es fundamental para que la masa se vuelva más manejable y pueda estirarse con mayor facilidad. Después, se puede extender con un palo de amasar y cortar discos del tamaño deseado.

El truco para que las tapas de empanadas queden suaves y no se rompan

Uno de los problemas más frecuentes al preparar tapas de empanadas caseras es que se quiebren durante el armado o no permitan cerrar correctamente el relleno.

Para evitarlo, es importante no agregar toda el agua de una sola vez. Una masa demasiado seca puede agrietarse, mientras que un exceso de líquido puede volverla pegajosa y dificultar el trabajo.

También conviene respetar el tiempo de descanso antes de estirarla. Una vez cortados los discos, se recomienda mantenerlos cubiertos para evitar que se resequen mientras se prepara el relleno.

Otro aspecto clave es el grosor: las tapas deben ser lo suficientemente finas para lograr una cocción adecuada, pero también resistentes para contener los ingredientes sin romperse.

Cómo cocinar las empanadas para conseguir una masa dorada y crocante

Una vez armadas, las empanadas pueden cocinarse al horno o fritas, según la receta y la tradición regional elegida.

Para la cocción al horno, es importante precalentar a temperatura alta y preparar la bandeja para evitar que la masa se adhiera. Se puede utilizar papel para horno o una pequeña cantidad de materia grasa, según el tipo de superficie.

En cambio, para las empanadas fritas, el aceite o la grasa deben alcanzar una temperatura adecuada antes de incorporar las piezas. De esta manera, la masa puede dorarse sin absorber una cantidad excesiva de materia grasa.

El resultado dependerá tanto de la preparación de la masa como del relleno, el cierre y la cocción. Por eso, prestar atención a cada etapa es fundamental para conseguir empanadas caseras sabrosas, doradas y con una textura perfecta.