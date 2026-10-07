El exministro de Seguridad, Aníbal Fernández , participó este miércoles en Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde apuntó con dureza a Luis Caputo luego de que calificara a Axel Kicillof como “el anticristo” .

“Es un estúpido”, disparó el exfuncionario contra el ministro de Economía. “Me daría mucha lástima que sus hijos tengan que explicarle a la gente en la calle cómo pueden comerse semejante pelotudez”, añadió.

En esa misma línea, Fernández advirtió que este tipo de agresiones verbales solo buscan “bajarle el precio” a la discusión política. “La verdad es una estupidez grande como un camión. Me avergüenza”, subrayó.

Los elogios a Kicillof: “Es el más ordenado y honesto, tiene un montón de cualidades”

Al ser consultado sobre las candidaturas para encarar el recambio político, Fernández no dudó en señalar al actual gobernador bonaerense. “Como están las cosas hoy, yo voy a darle una mano a (Axel) Kicillof, por supuesto”, afirmó.

Para el exfuncionario, el mandatario provincial es “un caso bien contundente, el más ordenado, en su segundo mandato de gobernador, muy reconocido, honesto y tiene un montón de cualidades”. “Kicillof es peronista, no tengas duda”, sostuvo y rechazó las posturas que lo tildan de comunista o de izquierda no peronista.

En ese sentido, enfatizó que la política del pasado ya no resulta aceptable para la sociedad actual. A su criterio, se convirtió en “una rémora de viejos pasados que a lo mejor al peronismo le ha ido muy bien, pero que ya no tiene nada que ver” con el presente.

En otro pasaje de la charla, el exministro manifestó abiertamente su malestar con la conducción de La Cámpora. “Tengo severos problemas con La Cámpora. No entiendo nada de lo que están haciendo y no me gusta nada de lo que hacen”, recalcó.

Otros tiempos: Aníbal Fernández y Cristina Kirchner, durante sus años de trabajo compartidos en el Estado.

Cómo está su relación con Cristina Kirchner

En otro de los momentos clave de la entrevista, Fernández aseguró que todavía no logró visitar a Cristina Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

“Intenté un montón de veces, como 10 o 12 veces pedí para verla y no he podido”, admitió el dirigente. Explicó que solicitó una audiencia a través de los secretarios de la exmandataria, sin obtener una respuesta positiva, por lo que todavía no pudo concretar el encuentro con Cristina.

Respecto al vínculo personal, minimizó cualquier dramatismo sobre la falta de reuniones recientes. Recordó que comparten muchos años de trabajo conjunto y comparó la relación con “jugar al truco sin señas”.

Finalmente, defendió la trayectoria política de la expresidenta y cuestionó su inhabilitación electoral. “Dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, senadora, diputada. ¿Quién le va a negar que pueda ser candidata si pudiera?”, concluyó.