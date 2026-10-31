Expedientes PAMI: qué son, cómo consultarlos y cuál es el error más común que cometen los afiliados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece información clara de los trámites que pueden realizar sus afiliados y cómo hacerlos paso a paso.

Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden generar confusiones, como es el caso del expediente. El error más común que cometen los afiliados es confundir el expediente con números de trámite o números de reclamo.

No obstante, su función es otra. “Los expedientes son trámites que fueron gestionados de forma presencial y siempre tienen 16 números” , señala el sitio oficial.

Los expedientes son trámites que fueron gestionados de forma presencial y siempre tienen 16 números, separados de la siguiente manera. PAMI

En cambio, el número de trámite y el número de reclamo se obtienen al comunicarse con PAMI Escucha y Responde o a través de la Guía de trámites de la página web, es decir por otra vía.

Una clave para diferenciarlos rápidos es que los expedientes tienen 16 dígitos. Entonces, si el número que tiene el afiliado no tiene esa cantidad, no se trata de un expediente y la consulta se hace desde la sección Estado de Trámite.

Cómo consultar un expediente online

La consulta se hace a través de la página web de PAMI y la única documentación necesaria son las referencias del expediente.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la página web de PAMI. En el menú Servicios, abrir Consultas y Servicios Web. Elegir la opción Estado de Expediente Cargar los 16 números del expediente. Consultar dónde se encuentra el trámite.

Un dato importante es que si bien el trámite original fue de manera presencial, el seguimiento no exige que también lo sea, es decir, se puede seguir de manera online.

Esto lo puede realizar cualquiera de las personas interesadas en el expediente, según PAMI.

Expedientes PAMI: qué son, cómo consultarlos y cuál es el error más común que cometen los afiliados. Magnific

Qué revisar si el sistema no muestra resultados

Si el sistema no muestra resultados, el interesado debe revisar que haya cargado los 16 números completos, sin omitir ningún dígito.

Antes de ingresar, conviene:

Tener a mano las referencias del expediente .

Verificar que no se esté confundiendo el expediente con un número de reclamo.

Entrar siempre desde el sitio oficial.

En conclusión, PAMI se encarga de comunicar de manera clara y precisa a través de sus canales oficiales cada herramienta con la que cuenta el afiliado para tener una mejor experiencia en la utilización de la obra social.