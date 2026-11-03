El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Buenos Aires será una de las provincias afectadas por lluvias durante toda la jornada del martes 3 de noviembre.
Desde el organismo nacional emitieron una alerta amarilla en distintas localidades bonaerenses, así como también en otras 8 provincias.
Cómo estará el clima en Buenos Aires el martes 3 de noviembre
El SMN emitió una alerta amarilla en diferentes localidades bonaerenses para el martes 3 de noviembre por la llegada de “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
Según especificaron en la página oficial, el temporal podría estar acompañado de “granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”.
Además, se esperan valores de precipitación aumulada de hasta 50mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Algunas de las zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires serán:
- Bolívar
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Hipólito Yrigoyen
- Pehuajó
- Adolfo Alsina
- Daireaux
- Guaminí
- Pellegrini
- Salliqueló
- Trenque Lauquen
- Tres Lomas
- Florentino Ameghino
- General Villegas
- Rivadavia
- Bahía Blanca
- Patagones
- Puan
- Coronel Pringles
- Saavedra
Temporal en martes 3 de noviembre: cómo estará el clima en el resto del país
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por la llegada de fuertes lluvias que afectarán otros puntos del país.
Entre las provincias que se encuentran en estado de alerta amarilla para tarde noche del martes 3 de noviembre están: La Pampa, Río Negro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Formosa.
Qué significa el nivel amarillo del SMN
El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Ante estas condiciones, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades locales.