Se aproximan fuertes tormentas el martes 3 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Buenos Aires será una de las provincias afectadas por lluvias durante toda la jornada del martes 3 de noviembre.

Desde el organismo nacional emitieron una alerta amarilla en distintas localidades bonaerenses, así como también en otras 8 provincias.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el martes 3 de noviembre

El SMN emitió una alerta amarilla en diferentes localidades bonaerenses para el martes 3 de noviembre por la llegada de “ lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes” .

Según especificaron en la página oficial, el temporal podría estar acompañado de “ granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente ”.

Además, se esperan valores de precipitación aumulada de hasta 50mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Algunas de las zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires serán:

Bolívar

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Hipólito Yrigoyen

Pehuajó

Adolfo Alsina

Daireaux

Guaminí

Pellegrini

Salliqueló

Trenque Lauquen

Tres Lomas

Florentino Ameghino

General Villegas

Rivadavia

Bahía Blanca

Patagones

Puan

Coronel Pringles

Saavedra

Temporal en martes 3 de noviembre: cómo estará el clima en el resto del país

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por la llegada de fuertes lluvias que afectarán otros puntos del país.

Entre las provincias que se encuentran en estado de alerta amarilla para tarde noche del martes 3 de noviembre están: La Pampa, Río Negro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Formosa.

Clima el martes 3 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.