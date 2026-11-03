Bajo ese escenario, el Aftermarket de la esta semana estuvo centrado en el fuerte deterioro de los activos financieros argentinos, en una jornada en la que el riesgo país avanzó hasta los 800 puntos básicos y el S&P Merval profundizó su tendencia bajista.

Los bonos soberanos en dólares encabezaron las pérdidas, en un contexto de creciente aversión al riesgo y mayor incertidumbre sobre las perspectivas del mercado local.

Durante el análisis se destacó que, si bien el escenario internacional continúa condicionando el desempeño de los mercados emergentes, son principalmente los factores domésticos los que están explicando la mayor presión sobre los activos argentinos.

En particular, la incertidumbre política volvió a ganar protagonismo y se consolidó como uno de los principales factores detrás de la debilidad de los bonos y las acciones.

En contraste con el deterioro de los activos financieros, el dólar mostró estabilidad.

El tipo de cambio se mantuvo aproximadamente un 27% por debajo del techo de la banda cambiaria, lo que refleja que, por el momento, la tensión financiera no se está trasladando con la misma intensidad al mercado cambiario.

Es momento de evaluar el mercado con calma y cuidando las posiciones y por ello, analizamos las estrategias de inversión con Maximiliano Tessio, asesor financiero y director de MJ Tessio.

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