Un pizzero recorre 1300 kilómetros a pie por una causa solidaria: va desde el Aconcagua hasta el Obelisco.

Un pizzero y ultrarunner argentino se propuso completar una travesía de 1300 kilómetros a pie para unir dos de los paisajes más reconocidos del país: el Aconcagua y el Obelisco porteño. Se trata de Facundo Pomponio, quien puso en marcha el proyecto ARG1300 con un objetivo que va más allá de lo deportivo: colaborar con Pata Pila, una ONG dedicada a combatir la desnutrición infantil y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad.

La aventura comenzó en Las Cuevas, Mendoza, a 3557 metros de altura, en un entorno de montaña con condiciones climáticas exigentes. Después de una semana de recorrido, Pomponio ya había superado los 460 kilómetros, cerca de un tercio de la distancia prevista. En ese momento se encontraba en San Luis, desde donde planeaba continuar hacia Villa Mercedes para seguir avanzando rumbo a Buenos Aires.

Cómo es el recorrido de 1300 kilómetros desde el Aconcagua hasta Buenos Aires

El itinerario atraviesa distintos puntos de Mendoza antes de continuar hacia el este provincial y tomar rumbo a la capital argentina. Entre los lugares contemplados aparecen Uspallata, Puente del Inca y Potrerillos, además de la ciudad de Mendoza, La Paz y Desaguadero. La travesía combina caminos de montaña, rutas nacionales y sectores de tierra, con paisajes que forman parte del atractivo del desafío.

El recorrido solidario que realizará el atleta. Prensa de Mendoza

Para alcanzar la meta, el deportista debe sostener un ritmo de larga distancia durante aproximadamente tres semanas. La planificación contempla jornadas de entre 50 y 65 kilómetros, mientras un grupo de cuatro integrantes se ocupa de la asistencia, la alimentación, la logística y el acompañamiento. Pomponio también remarcó la importancia del descanso y la preparación física para mantener el esfuerzo durante tantos días.

La causa solidaria detrás del desafío

El propósito central de la iniciativa es visibilizar y conseguir aportes para Pata Pila, organización que trabaja contra la desnutrición infantil y brinda acompañamiento a familias vulnerables. El proyecto también incluye acciones concretas, como la entrega de calzado para chicos en la provincia de Salta, y busca sumar patrocinadores y colaboradores que ayuden a cubrir necesidades logísticas y alojamiento.

Durante el recorrido, Pomponio destacó el respaldo de las personas que se acercan para acompañarlo en algunos tramos. “Me sorprendió muchísimo la gente y el acompañamiento. Es una masa”, expresó el atleta. Rodrigo Negrussi, fotógrafo e integrante del equipo de apoyo, confirmó que ya habían llegado a San Luis con más de 460 kilómetros acumulados.