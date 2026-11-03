El dólar oficial hoy martes 3 de noviembre se ofrece $ 1515 para la compra y $ 1565 para la venta, en la segunda rueda del mes. El tipo de cambio tocó su máximo histórico en la primera jornada del mes.

La divisa culminó octubre con un incremento de $ 20 (1,3%) por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). En tanto, se ubica $ 85 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 1561,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1954,48.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se fueron ajustando durante 2025, durante noviembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2034,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

La brecha entre el blue y el oficial quedó en cero.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no realizó compra de dólares durante la jornada del lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En octubre se acumularon compras por u$s 1395 millones, cifra que superó a la de los dos últimos meses.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.441 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 3 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1565 para la venta. Banco por banco, los precios son: