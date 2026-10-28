Una de las modalidades más adoptadas por viajeros en el último tiempo es la de voluntariado, la cual permite a la persona acceder al alojamiento gratuito de un anfitrión a cambio de colaborar con diferentes tareas del espacio a la semana.

En este caso, la plataforma Workaway compartió la publicación de una pareja de argentinos que vive en una chacra en zona de montaña en Lago Puelo, Chubut, a cambio de que el voluntario colabore en el cultivo de frambuesas y diversas tareas.

No obstante, es importante que el viajero sepa de antemano que no todos los gastos corren por cuenta del anfitrión.

Cómo es la oportunidad de voluntariado en Lago Puelo

Una pareja de argentinos que vive en el Paraje Las Golondrinas en Lago Puelo busca voluntarios para colaborar en su chacra orgánica y sustentable que apunta al cultivo de frambuesas. “Vivimos en una casa de barro moderna basada en principios de permacultura”, señalaron en la publicación.

A los visitantes se les ofrece una cabaña construida en madera con todos los servicios: agua, calefacción, electricidad e internet. “Muy cómodo para tomar sol, leer, escuchar música y descansar” , indica la publicación.

Buscan voluntarios para vivir gratis en una chacra en la Patagonia a cambio de colaborar en el cultivo de frambuesas: cómo postularse Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué tareas debe realizar el voluntario

A cambio, el voluntario deberá colaborar con las tareas de mantenimiento de un campo dedicado principalmente al cultivo de frambuesas.

Las tareas son:

Hacer tareas de campo: riego, cortar pasto, barrer, podar, mover ramas, trasplantar, hacer zanjas y pozos.

Dedicarse al mantenimiento y cuidado en general: pintura y carpintería en madera.

Desarrollar alguna construcción menor en madera.

Cuidar animales: peces, perros y gatos.

Cortar y estibar leña para el invierno.

Regar, podar y cosechar frambuesas.

Limpiar la casa eventual.

Estar a cargo del lugar por períodos de tiempo determinados.

Cabe destacar que las labores pueden modificarse según la época del año y que l os anfitriones esperan dos semanas mínimas de estadía por cada voluntario.

Otro punto importante es que varios de los gastos corren por cuenta del voluntario; es decir, los pasajes, el transporte interno, el seguro de viaje los paga el viajero y los requerimientos de comida los paga el viajero.

Cómo postularse al voluntariado

Para postularse, el viajero debe crearse una cuenta en Workaway con los datos personales, buscar la publicación llamada Learn to live in an organic and sustainable way in Patagonia Argentina y enviar la solicitud al anfitrión. En la misma, encontrará referencia de otros voluntarios que pasaron por la chacra, imágenes del lugar e información para el viajero.

En última instancia, la pareja de encargados decidirá si acepta al voluntario o no.

En conclusión, esta oportunidad es ideal para los viajantes aventureros que quieren conocer parte de la Patagonia a un bajo costo y en un entorno natural.