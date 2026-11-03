Abel Pintos lanza “Manos en la Tierra” para ayudar a pacientes de salud mental: plantarán más de 1.500 árboles y crearán nuevos pulmones verdes.

Fuera de los escenarios, el cantante Abel Pintos lleva una vida muy conectada con la naturaleza. Así lo demostró con la creación del Campo Escuela Recreativo de La Matera, la cual fundó junto a sus socios de Plan Divino, la productora de arte, cultura y sustentabilidad. Su sueño fue la creación de un bosque de nuez pecán y la divulgación del mismo. Ahora el artista sumó un escalón más con el lanzamiento del proyecto “Manos en la Tierra”.

Este proyecto fue impulsado por Abel Pintos y su socio Marcelo González (representantes de la firma Guardián de Luz), el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Agronomía de la UBA.

De qué se trata Manos en la Tierra

“Manos en la Tierra” es un programa integral para plantar 1.500 árboles, en primera instancia, en instituciones de salud mental. Asimismo, se fomenta el trabajo con huertas, cultivos, compostaje y plantación de árbolez de nuez pecán.

“Desde Establecimiento La Matera llevamos nuevos árboles para esta huerta, con el propósito de continuar ampliando las herramientas de acompañamiento en salud mental”, señalaron en las redes sociales.

Luego explicaron que “este programa brinda a los pacientes la posibilidad de conectar con terapias relacionadas a la tierra y al cuidado de estos árboles que plantan”.

En otras palabras, el objetivo es que las personas con padecimientos de salud mental se integren a través del contacto con la naturaleza , la generación de rutinas y el trabajo grupal.

El programa, además, forma parte de los talleres terapeúticos que brinda el Ministerio de Salud con el fin de compartir, convivir entre pares, incorporar rutinas, desarrollar nuevas habilidades y fortalecer vínculos interpersonales, los cuales son aspectos fundamentales para un proceso de recuperación y resocialización.

En este marco, “Manos en la Tierra” se basa en tres ejes:

El impacto en la salud mental y emocional que brinda el contacto con la tierra.

El impacto ecológico que conlleva plantar más de 1500 árboles creando pulmones verdes .

El económico a largo plazo, ya que la producción de estos árboles se venderá a través de clústers que aportarán a la economía y a la gestión autosustentable.

Qué dijo Abel Pintos sobre Manos en la Tierra

Abel Pintos explicó de qué se trata el programa: “Una experiencia tan sencilla, tan natural y tan nuestra como es trabajar un rato con las manos en la tierra; entender el impacto que eso genera emocional, psicológica y espiritualmente. Cada gesto humano que tenemos puede impactar de muchas formas distintas”.

Cabe destacar que el proyecto comenzó este año en Hospital de Niños Dr Ricardo Gutiérrez, Hospital Alvear y Polo de Inclusión Warnes, y busca expandirse a más recintos médicos donde se trate la salud mental dentro de la Ciudad de Buenos Aires.