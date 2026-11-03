Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas como “midterms”. Los comicios funcionan como una evaluación política de la gestión de Donald Trump y marcarán la segunda mitad de su mandato.

Los votantes renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. También habrá elecciones para gobernador en 36 estados, además de votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y consultas populares.

La disputa central enfrenta al Partido Republicano, que controla ambas cámaras del Congreso, con los demócratas. La oposición busca recuperar terreno legislativo en una disputa que definirá el equilibrio de fuerzas en Washington.

Una victoria demócrata en una o ambas cámaras tendría consecuencias concretas. Podría limitar la agenda de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno, lo que cambiaría el escenario político de la Casa Blanca.

El resultado también se seguirá de cerca fuera de Estados Unidos. La Argentina observa la votación por el vínculo que Javier Milei construyó con Trump, una relación política y económica que podría verse afectada. Los nuevos legisladores asumirán sus funciones en enero de 2027.

Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.

Senado: los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro Los republicanos defienden una ventaja de 53 a 47. Los demócratas deben ganar cuatro bancas netas para llegar a 51 y, además, defender sus escaños de Georgia y Michigan. Con un empate en 50, el vicepresidente JD Vance desempata a favor de los republicanos. Los mercados daban a los demócratas un 62% de chances de controlar la Cámara alta al 15 de octubre.

La Cámara de Representantes: la mayoría, a cuatro bancas Los republicanos tienen hoy 218 escaños contra 214 demócratas, con un independiente que vota con ellos y dos vacantes. Una victoria demócrata en una o ambas cámaras tendría consecuencias concretas y podría limitar la agenda de Trump. EFE Los demócratas necesitan sumar cuatro para llegar a 218. Cook y Sabato les asignan 214 bancas entre seguras, probables e inclinadas. Los mercados de predicción de Kalshi les daban un 91% de probabilidad de ganar la mayoría al 21 de octubre.