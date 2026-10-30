La asociación animalista Vallen Cats, ubicada en Valls (Tarragona), busca familias que puedan adoptar o acoger a una treintena de gatos ante el cierre de su refugio temporal. Imagen ilustrativa.

La asociación animalista Vallen Cats, ubicada en Valls (Tarragona), busca familias que puedan adoptar o acoger a una treintena de gatos ante el cierre de su refugio temporal, previsto para el próximo 29 de noviembre. La entidad lanzó una campaña urgente para evitar que los animales se queden sin un lugar seguro donde vivir.

El desalojo estaba previsto inicialmente para el 1 de enero de 2027, pero la fecha se adelantó más de un mes. “Si no encontramos un hogar estos 30 gatos acabarán en la calle”, advirtió la asociación a través de sus redes sociales.

Entre ellos hay cachorros y gatos adultos, por lo que la entidad solicita la colaboración de personas dispuestas a ofrecerles un hogar permanente o temporal.

Cómo adoptar a uno de los gatos que buscan hogar en Tarragona

La asociación Vallen Cats mantiene una convocatoria abierta para encontrar familias que puedan hacerse cargo de los animales antes del 29 de noviembre. La iniciativa contempla tanto adopciones definitivas como casas de acogida que permitan garantizar su protección mientras se concreta una solución permanente.

Las voluntarias ya consiguieron gestionar cerca de diez adopciones, pero todavía necesitan encontrar una solución para aproximadamente 20 felinos.

“Si puedes abrirle la puerta de tu casa a uno de ellos, escríbenos por mensaje privado”, señalaron las responsables del refugio. Entre los gatos que todavía necesitan una familia se encuentran Mochi, Nala, Simba, Leonard y Patricia.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente con la entidad a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: vallencatsrp@gmail.com

Teléfono: 635 72 59 99

Instagram: @vallen.cats

La organización también solicita ayuda para difundir su campaña. “Es vital que este mensaje llegue a la máxima gente posible hoy mismo”, expresaron las voluntarias, que consideran fundamental ampliar el alcance de sus publicaciones para encontrar nuevas familias.

Por qué cierra el refugio y cómo se puede ayudar a los gatos

El cierre del espacio temporal obliga a Vallen Cats a buscar una nueva ubicación para continuar con su actividad de rescate y protección animal. Sin embargo, la falta de recursos económicos representa uno de los principales obstáculos para garantizar el traslado de los animales.

La asociación Vallen Cats mantiene una convocatoria abierta para encontrar familias que puedan hacerse cargo de los animales. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ante esta situación, las responsables impulsaron una campaña de financiación colectiva en GoFundMe con el objetivo de recaudar 1600 euros. El dinero permitirá instalar gateras en la sede de Revolución Pata, una infraestructura necesaria para acondicionar el espacio y continuar con el cuidado de los felinos.

Según los datos difundidos el 27 de octubre, la iniciativa había conseguido reunir cerca de 700 euros. Además de las aportaciones económicas, la asociación acepta donaciones de pienso, comida húmeda y arena para cubrir las necesidades de los gatos mientras se concreta su reubicación.

Las fundadoras de Vallen Cats, Sheila y Dúnia, insistieron en que la participación ciudadana resulta esencial para evitar que los animales pierdan su refugio. “Rendirnos no es una opción, pero solos no podemos”, concluyeron.