Hay destinos que uno elige y otros que lo eligen a uno. A mí me tocó el segundo caso: del 7 al 9 de octubre participé en la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que este año se hizo en La Valeta, la capital de Malta. Volví con la sensación de haber visto un destino europeo al que los argentinos no tienen en su radar.

La cita reunió a más de 200 CEOs y altos ejecutivos del sector, bajo el lema FUTU[RE]SET. No fue casualidad que el gobierno maltés quisiera ser anfitrión: Malta quiere mostrarse al mundo como un destino con identidad propia, y tiene con qué. Historia de caballeros, mar turquesa y un clima que perdona casi todo el año.

Malta: el destino que recibe 4 millones de turistas y sigue fuera del radar argentino El Cronista

Primero, lo básico

Malta es diminuta: 316 kilómetros cuadrados repartidos en tres islas (Malta, Gozo y Comino), en el centro del Mediterráneo, entre Sicilia y la costa africana. No llega a duplicar el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual trasladarse de un lugar al otro no lleva tiempo ni supone un gasto excesivo: uno puede moverse usando el transporte público o el ferry.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, viven allí unas 574.000 personas, lo que la vuelve uno de los países más densamente poblados de Europa.

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La moneda es el euro desde 2008 y los idiomas oficiales son el maltés y el inglés. De movida, esto ya es una ventaja enorme: con inglés alcanza para moverse con total soltura. Pero en mi estadía encontré prácticamente en cada lugar al que fui gente que hablaba bien el español o, al menos, lo entendía con claridad.

En cuanto a la población, es relativamente joven para el continente, con una edad promedio de entre 41 y 42 años, y casi uno de cada cinco residentes es extranjero, según el último censo.

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El clima es mediterráneo, de los que dan ganas de mudarse. Veranos secos y calurosos, con más de 30 grados, e inviernos suaves, con mínimas cercanas a los 13 y la mayor parte de las lluvias entre diciembre y febrero. Para nosotros hay un dato extra: su verano es nuestro invierno, así que se puede escapar del frío porteño con sol casi garantizado.

Si me preguntan cuándo ir, voto por el otoño. Menos multitudes, no tanto calor, mar todavía tibio, y precios más amables que en julio y agosto, cuando la isla se llena de gente joven en plan fiesta.

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Seis imperdibles

1. La Valeta

Es la capital y también un museo al aire libre: calles empinadas, balcones de madera de colores y murallas levantadas por los Caballeros de San Juan. En la Co-Catedral de San Juan cuelga La decapitación de San Juan Bautista, de Caravaggio, desde 1608. Caminarla es fácil, porque es chiquita.

2. Mdina

La antigua capital, fundada por los fenicios, es conocida como “la ciudad silenciosa”, porque casi no circulan autos. Su puerta principal fue la entrada a Desembarco del Rey en la primera temporada de Game of Thrones. En el punto más alto del casco histórico está la barroca Catedral de San Pablo.

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3. Popeye Village

En la bahía de Anchor Bay se levantó, en 1979, el pueblo de madera que sirvió de escenario para la película Popeye (1980), con Robin Williams. Hoy es un parque temático con casitas torcidas, paseos en bote y shows. Es el plan ideal para ir con chicos y sacar las fotos más coloridas del viaje.

4. Blue Lagoon, en Comino

La isla más pequeña casi no tiene habitantes permanentes, pero sí una bahía de arena blanca y agua transparente ideal para hacer snorkel. Se llega en ferry desde Cirkewwa. Eso sí: en temporada alta está abarrotada, así que conviene ir temprano o fuera de verano.

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5. Gozo

La isla hermana es la versión tranquila de Malta: más rural, más lenta, sin tanta vida nocturna. Allí está el Blue Hole, un clásico del buceo, y Ramla Bay, la playa de arena rojiza. La famosa Ventana Azul ya no existe, pero el paisaje sigue siendo espectacular.

6. Marsaxlokk

Este pueblo de pescadores es famoso por sus luzzu, los botes tradicionales pintados de colores, y por su mercado de pescado. Es el lugar para comer mariscos frente al mar y entender cómo vive la Malta de siempre, lejos de los resorts.

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Cómo llegar y cuánto cuesta

No hay vuelos directos desde Buenos Aires. Hay que hacer al menos una escala y el viaje ronda las 17 horas. Operan combinaciones aerolíneas como Turkish Airlines, Emirates, ITA Airways, KLM, Lufthansa y British Airways. Los argentinos no necesitan visa: se puede entrar y quedarse hasta 90 días.

En cuanto a los precios, los buscadores muestran tarifas de ida y vuelta desde unos u$s 675 ($ 1,03 millones) en las mejores fechas, y un mínimo de $ 992.320 en Kayak. Turkish aparece como la opción más barata de la ruta. El metabuscador y comparador de precios de viajes en línea, Trabber, calcula un promedio de 1057 euros (ida y vuelta) y sugiere comprar con unos 110 días de anticipación; mayo sería el mes más barato y enero el más caro.

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Alojarse tiene un rango amplio. Un hostel arranca entre 25 y 35 euros por cama, un hotel económico o de gama media ronda los 60 a 120 euros por noche, y los cuatro y cinco estrellas empiezan en torno a los 150 euros y pueden pasar los 250. Un departamento entero en temporada alta cuesta de 75 a 120 euros por noche.

Comer es más barato de lo que uno imagina. Un pastizzi, la empanadita de hojaldre típica, cuesta entre 0,50 y 2,50 euros. Un plato principal en un restaurante sale de 20 a 25 euros y una cena de nivel medio, entre 25 y 45 por persona, sin bebida. Una pinta de cerveza local cuesta de 3,5 a 5,5. Las porciones son enormes, así que compartir ayuda.

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Sumando todo, una guía de precios calcula un gasto de entre 70 y 215 euros por persona por día, según el estilo de viaje. No es un destino barato, pero tampoco es la Costa Azul.

Cuatro millones de turistas, casi ningún argentino

En 2025 Malta recibió 4.022.310 turistas, un 12,9% más que en 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Gastaron unos 3900 millones de euros y se quedaron, en promedio, 6,3 noches. Son unas siete veces la población del país. El mercado principal es Reino Unido, con 841.397 visitantes, seguido por Italia y Polonia.

¿Y los argentinos? Si bien las estadísticas oficiales no los desglosan (destacan a los mercados europeos), todo indica que somos una porción mínima de ese universo.

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Tampoco hay un censo preciso de argentinos viviendo allí. Una estimación basada en datos de ONU habla de apenas unas 49 personas nacidas en Argentina, aunque con crecimiento fuerte en los últimos años. Conviene tomarla con pinzas: quienes tienen pasaporte italiano o español probablemente figuren con otra nacionalidad. Algunos medios locales ya la describen como una de las islas europeas favoritas para emigrar.

El secreto mejor guardado del Mediterráneo

Malta no es un all inclusive barato ni un balneario de postal inalcanzable. Es un lugar donde, en poco tiempo, se pasa de una fortaleza barroca a una cala de aguas cristalinas, y donde se come bien sin gastar una fortuna.

Con tantas ventajas, parecería un destino imposible de ignorar. Sin embargo, los argentinos todavía no la consideran un lugar al que irían, como sí hacen con España, Italia o Francia.

Al menos por ahora esta isla encantadora sigue siendo un secreto bien guardado, con vuelo largo, pero con puerta de entrada libre.