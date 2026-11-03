Argentina busca estrechar lazos con la Unión Europea y le ofrece gas, alimentos y minerales críticos en momentos en que el bloque intenta diversificar sus fuentes de abastecimiento, según le dijo su embajador ante la UE a Andy Bounds, corresponsal de comercio del FT.

Contexto: El presidente libertario de Argentina, Javier Milei, despertó sospechas entre muchos gobiernos de la UE por sus estrechos vínculos con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y por sus declaraciones de que Europa “se está hundiendo” bajo el peso de la regulación excesiva y la inmigración. Pero sí aceptó un acuerdo comercial regional con la UE.

El enviado de Milei en Bruselas, Fernando Iglesias, le dijo al FT que el acuerdo comercial con el Mercosur, que entró en vigor en mayo, podría ayudar a transformar a Argentina de amigo a socio.

“Queremos ser parte de la solución a los desafíos europeos. Apostamos a convertirnos en un proveedor de largo plazo de alimentos y energía de alta calidad y baratos para Europa”, le dijo al FT.

Iglesias podría ser el hombre indicado para tender puentes. Es tan admirador de la UE que estudió a Altiero Spinelli, el excomisario italiano federalista, y además trabajó en Europa como entrenador de vóley.

Dijo que Milei quería integrar al país, antes proteccionista, a las cadenas de suministro globales y atraer empresas extranjeras.

La propuesta llega mientras la UE y Canadá trabajan en una posible relación transatlántica de comercio e inversión de gran alcance. Argentina tiene bienes similares para vender.

“El valor del acuerdo con el Mercosur no es solo comercial. Es geopolítico y también tiene que ver con la inversión. Queremos fortalecer nuestra asociación con los países democráticos y formar parte de las cadenas de suministro con todos ellos”, dijo. “Mejorar nuestras relaciones con los países democráticos es una política central de nuestro gobierno”.

El acuerdo comercial con el Mercosur, que entró en vigor en mayo, podría ayudar estrechar la relación entre Argentina y la UE.

Iglesias dio el ejemplo de la minería, donde Argentina quiere explotar sus reservas minerales, vitales para la transición verde. En 2020, Chile exportó u$s 40.000 millones a todo el mundo; Argentina, apenas u$s 2.600 millones.

“Bolivia tiene principalmente estaño y Chile tiene principalmente cobre. Las exportaciones chilenas son 10 veces mayores desde las mismas montañas, los Andes”, dijo Iglesias. “Tenemos litio, cobre y materias primas, y una gran oportunidad de inversión en el corto y el largo plazo”.

La energética italiana Eni ya opera en el país. Se comprometió con un proyecto de u$s 51.000 millones para desarrollar la vasta formación de Vaca Muerta junto con la empresa local YPF y XRG, de los Emiratos Árabes Unidos.

Según la Administración de Información Energética de EE.UU., Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de shale gas del mundo y el cuarto mayor yacimiento de shale oil.

El proyecto incluye infraestructura y buques para transportar gas natural licuado, que tiene una enorme demanda en Europa.