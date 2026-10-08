Entre abril y septiembre de 2026, la familia buscó personas para colaborar en la granja durante un mínimo de tres semanas.

Una familia italiana abrió una convocatoria en Workaway para quienes quieran instalarse durante varias semanas en una casa rural de Belluno, en los Dolomitas, y participar en un proyecto de agricultura ecológica con dimensión social. La propuesta combina tareas en la granja, cuidado de animales, actividades domésticas e intercambio cultural, con alojamiento incluido.

El proyecto está dirigido por Jacopo y Francesca, una pareja que transformó su vivienda familiar en una iniciativa de agricultura ecológica junto con personas con discapacidades, problemas de salud mental o dificultades sociales. La familia lleva cinco años recibiendo voluntarios y, según su perfil, ya alojó a cerca de 90 personas. La convocatoria registra actividad reciente, el anfitrión tuvo su última actividad hoy el 8 de octubre de 2026.

¿Qué tareas deberán realizar los voluntarios?

La propuesta contempla diferentes actividades según la época del año. Entre abril y septiembre de 2026, la familia buscó personas para colaborar en la granja durante un mínimo de tres semanas. Las tareas incluyen reparar cercos, cuidar el gallinero y otros animales, trabajar en el invernadero, preparar plantas, cortar leña y recoger elementos de los campos.

Una familia italiana abrió una convocatoria en Workaway para quienes quieran instalarse durante varias semanas en una casa rural de Belluno, en los Dolomitas. Workaway

El proyecto también requiere ayuda en las zonas comunes de la vivienda. Los voluntarios pueden colaborar con la limpieza y el orden, la preparación de comidas y otras tareas domésticas. La familia aclara que también dispone de una yurta mongola tradicional (una vivienda utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central) y de un pequeño alojamiento que alquila a turistas, aunque los voluntarios no deben realizar tareas vinculadas con los huéspedes .

A partir de enero de 2027 aparece una segunda modalidad: una persona para desempeñarse como au pair y cuidar al bebé durante las mañanas mientras Francesca trabaja. El horario previsto es de 7:20 a 13:00, cuatro días por semana, con una permanencia de entre tres y seis meses. La familia busca a alguien con experiencia con niños pequeños y señala que habrá una asignación de dinero para esta posición, aunque el anuncio no especifica cuánto.

¿Qué ofrece la familia y cómo es vivir en los Dolomitas?

El alojamiento se encuentra en una casa rural situada a pocos minutos de Belluno. La persona seleccionada tendrá una habitación privada, aunque la familia advierte que podría compartirla con otra voluntaria, además de un baño privado. Las comidas se organizan al estilo italiano, con el almuerzo alrededor de las 13:30 y la cena cerca de las 19:00. Los voluntarios pueden comer junto a la familia o preparar sus propios alimentos en la cocina.

La experiencia también está planteada como un intercambio cultural. La familia habla inglés, italiano y portugués con fluidez, además de francés, y tiene conocimientos iniciales de español, ruso y chino mandarín. Sus integrantes aseguran que les interesa compartir idiomas, recetas, conocimientos y experiencias con las personas que llegan a la casa.

Para postularse, los interesados deben explicar por qué quieren participar y cuáles son sus objetivos durante la estanci Fuente: Shutterstock Shutterstock

La ubicación es otro de los principales atractivos. Belluno se encuentra en una zona montañosa del Véneto, con rutas de senderismo, escalada y otras actividades al aire libre. Los anfitriones permiten utilizar una bicicleta y explican que también es posible llegar a la ciudad en autobús, aunque advierten que el transporte público de la zona es limitado. Venecia se encuentra a unos 100 kilómetros y la familia también menciona Verona, Trieste, Milán, Bolonia y Florencia como destinos accesibles para realizar viajes durante los días libres.

La convocatoria establece además algunas condiciones. La familia prefiere estancias largas. Tampoco suele aceptar parejas o personas que viajen juntas. Los anfitriones consideran que su dinámica familiar puede resultar demasiado intensa para personas menores de 22 o 23 años.

La experiencia cuenta con referencias recientes de personas que ya pasaron por el proyecto. En septiembre de 2026, un voluntario que tenía previsto quedarse una semana contó que finalmente permaneció cuatro; otra persona relató en agosto que pasó tres semanas en la familia y describió las tareas como una combinación de trabajo en la granja, limpieza y preparación de la yurta. En abril, otra voluntaria explicó que colaboró con la preparación de los campos y la siembra. Los comentarios publicados en el perfil aparecen acompañados por evaluaciones positivas.

La oferta puede consultarse en Workaway.

Para postularse, los interesados deben explicar por qué quieren participar y cuáles son sus objetivos durante la estancia. La familia realiza una primera selección de perfiles y después organiza entrevistas breves con los candidatos elegidos. La convocatoria también advierte que las personas que no sean ciudadanas de la Unión Europea deben consultar los requisitos de visado correspondientes antes de viajar a Italia.

Para postularse, la persona interesada debe: