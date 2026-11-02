Un país de América Latina avanza con la construcción de un rascacielos que lleva el nombre de uno de los pilotos más reconocidos de la historia de la Fórmula 1. El proyecto inmobiliario contempla una estructura de altas dimensiones y busca alcanzar un récord dentro de la arquitectura residencial.

La iniciativa se destaca por sus características arquitectónicas, pero también tiene un componente simbólico: rendirá homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del automovilismo, cuyo legado trascendió las pistas y permanece vigente en todo el mundo.

A quién le rinde homenaje el mega edificio y en dónde estará ubicado

El edificio llevará el nombre de Senna Tower en homenaje a Ayrton Senna , el piloto brasileño que ganó tres campeonatos mundiales de Fórmula 1 , en 1988, 1990 y 1991. Su carrera lo convirtió en una de las principales figuras del automovilismo internacional hasta su fallecimiento, el 1 de mayo de 1994, durante el Gran Premio de San Marino.

La torre se construye en Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Estará ubicada sobre la Avenida Atlántica, frente al mar, en una zona que concentra algunos de los edificios residenciales más altos del país.

El proyecto es impulsado por FG Empreendimentos, en asociación con Senna Brands . Su diseño también incorpora referencias a la trayectoria del corredor: la base representa el comienzo de su carrera, el cuerpo de la torre simboliza el camino hacia la superación y la parte superior representa la llegada a la cima.

Qué altura tendrá la Senna Tower y qué destino tendrá el edificio

El proyecto se desarrolla en Balneário Camboriú, Brasil. Senna Tower: sennatowerbr.com.br/es/

Según los datos difundidos, la construcción tendrá 544 metros de altura y 154 pisos sobre el nivel del suelo. Con esas dimensiones, busca convertirse en el edificio residencial más alto del mundo.

El emprendimiento estará destinado a viviendas de lujo y contará con 228 unidades residenciales. Entre ellas habrá departamentos, mansiones suspendidas, penthouses dúplex y megacoberturas tríplex.

Además de las residencias, el proyecto contempla más de 6000 metros cuadrados de áreas de ocio distribuidas en distintos niveles. Entre los espacios previstos habrá piletas, gimnasios, sectores gastronómicos, áreas de bienestar y un observatorio ubicado a más de 500 metros de altura.

La propuesta también incluye sectores de acceso público destinados al entretenimiento y la gastronomía, además de una experiencia inmersiva dedicada a la historia de Ayrton Senna.

Cuándo se inauguraría la construcción de la Senna Tower en Brasil

De acuerdo con el cronograma publicado en el sitio oficial de Senna Tower, la entrega de la torre está prevista entre 2033 y 2035.

El plan de obra contempla distintas etapas, desde los trabajos de cimentación y la estructura de los subsuelos hasta la construcción de los pisos, la instalación de ascensores, las fachadas y los acabados interiores.

Según la información difundida por la desarrolladora, la etapa de estructura de la torre está prevista para 2028, mientras que los trabajos de terminación y las primeras pruebas se extenderían hasta 2030.