Donald Trump y Nicolás Maduro, en medio de la escalada militar entre Estados Unidos y Venezuela que incluye el despliegue de F-35 en Puerto Rico y la controversia por un helicóptero cerca de las costas venezolanas. (Imagen: archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido “capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social, donde indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 horas (hora local) en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigió al Gobierno de Trump “una prueba de vida urgente”.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que el líder chavista se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que no se esperan nuevas acciones militares en el país venezolano.

