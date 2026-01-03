El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido “capturado y sacado por aire del país”.
“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social, donde indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 horas (hora local) en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigió al Gobierno de Trump “una prueba de vida urgente”.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que el líder chavista se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que no se esperan nuevas acciones militares en el país venezolano.
EE.UU. asegura que Maduro se enfrentara a la justicia estadounidense y no habrá más ataques en Venezuela
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.
“Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.
El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.
Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.