Tras el fin de semana largo por el Día del Trabajador que tuvo lugar a principio de mayo, este grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un descanso adicional extra largo. En los últimos días de mes, estos trabajadores tendrán cuartos jornadas consecutivas de descanso por el feriado del viernes 22 de mayo.

Tras un abril que casi no tuvo feriados nacionales despues de Pascua, muchos trabajadores aprovecharon el descanso anterior o podrán disfrutar de este nuevo finde XL que se agregará al del 25 mayo para realizar una mini escapada de otoño, ya que la próxima fecha similar será en invierno.

Viernes 22 de mayo: ¿dónde habrá un fin de semana largo XL?

En este caso, no se trata de un asueto a nivel nacional, sino de un feriado local para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de La Rioja, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El viernes 22 de mayo será feriado en esta localidades:

Chilecito, La Rioja.

Brandsen, Provincia de Buenos Aires.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el viernes 22 de mayo?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a los climas moderados para dar paso al invierno.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con casi todas las fechas confirmadas: