Tomar la decisión de abrir una empresa puede tomar apenas unos días o convertirse en una carrera burocrática de varios meses. La diferencia, lejos de ser menor, define una variable central para cualquier economía: qué tan fácil es emprender, invertir y generar nuevos negocios en Argentina.

Por eso, la agilidad administrativa se volvió un factor clave para atraer capital, el tiempo que demora abrir una empresa funciona como un indicador directo del clima de negocios.

Un estudio elaborado por Argentina En Datos muestra que, mientras algunas economías avanzan con procesos simples y digitalizados, otras todavía enfrentan esquemas más lentos y burocráticos.

¿Cuánto tiempo lleva crear una empresa?

El relevamiento, basado en datos del Banco Mundial y Statista, muestra dos realidades distintas. Por un lado, economías europeas donde constituir una empresa es un trámite que se resuelve en cuestión de días. Por otro, países donde el proceso se extiende durante meses.

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El ranking queda conformado de la siguiente manera:

Dinamarca: 3 días

Bélgica: 3,5 días

Francia: 4 días

Irlanda: 4,5 días

Portugal: 5 días

Chipre: 6 días

Suecia: 7 días

República Checa: 9 días

Alemania: 10,5 días

España: 13 días

En todos estos casos, la apertura de una empresa puede resolverse en menos de dos semanas. La clave son procesos simplificados, menor carga burocrática y un fuerte nivel de digitalización.

Del otro lado aparece Argentina. Con un plazo promedio de 92 días, el país queda muy por detrás del grupo analizado. Se trata de una diferencia estadística y de una brecha estructural que refleja mayores trabas administrativas y tiempos más extensos en cada etapa del proceso.

Argentina, entre la burocracia y la caída de empresas

El dato sobre el tiempo que lleva abrir una empresa se da, además, en un contexto económico complejo. Según un informe de Fundar elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 24.437 empresas , lo que implica una caída del 4,8% del total.

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El retroces supera incluso al registrado durante el período más crítico de la pandemia, cuando se habían perdido 21.405 empleadores.

En febrero de este año, el país contaba con 487.920 empresas, tras una caída mensual de 257 firmas. Con este dato, el indicador acumula 17 meses consecutivos de retroceso. En términos interanuales, la baja alcanza las 13.163 empresas (-2,6%).

La comparación histórica refuerza el diagnóstico. De acuerdo con Fundar, la actual administración registra el peor desempeño en términos de cantidad de empresas para los primeros 27 meses de mandato desde que existen datos comparables.

Tomando como base 100 el mes previo a cada cambio de gobierno, la gestión de Javier Milei acumula una caída del 4,8%, por encima de la registrada durante el gobierno de Alberto Fernández (-2,9%) y de Mauricio Macri (-0,5%), mientras que durante las presidencias de Cristina Kirchner el número de empleadores se mantuvo estable o mostró crecimiento.

Sectores en retroceso y diferencias regionales

La caída no es uniforme, ya que algunos sectores concentran la mayor parte del deterioro:

Transporte y almacenamiento : -15,7% (6.193 empresas)

Actividades inmobiliarias : -11,98% (3.555 empresas)

Construcción: -9,6% (2.089 empresas)

A nivel geográfico, la dinámica también muestra fuertes contrastes. En el último mes, Río Negro se ubicó como la provincia con mayor crecimiento, con un avance del 1,4%, seguida por Buenos Aires, que registró una suba del 0,53% (853 empresas), Neuquén (0,6% y 57 firmas), San Juan (0,11% y 7 empresas) y Salta, con un incremento del 0,09% (8 empresas).

En el extremo opuesto, La Rioja y Catamarca registraron caídas del 1,5%, con pérdidas de 35 y 43 empresas, respectivamente, mientras que Santa Cruz retrocedió un 1,2%, con 46 firmas menos.