Ranking global: cuánto tarda crear una empresa en cada país y qué lugar ocupa Argentina
Mientras en Europa abrir una firma puede llevar apenas unos días, en Argentina el proceso se extiende durante meses. En paralelo, el país atraviesa una caída sostenida en la cantidad de empresas, en un contexto de menor “natalidad empresarial”.
Mientras en Europa abrir una firma puede llevar apenas unos días, en Argentina el proceso se extiende durante meses. En paralelo, el país atraviesa una caída sostenida en la cantidad de empresas, en un contexto de menor “natalidad empresarial”.